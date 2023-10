PSS Gestor Escolar: Prazo e local para apresentação do plano de gestão são alterados

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Penedo divulgou nesta segunda-feira, 30, uma errata relacionada com o Processo Seletivo Simplificado (PSS) de Gestor Escolar.

A correção informa alteração no prazo para candidatos aprovados na prova objetiva do PSS inédito na Semed apresentarem o respectivo plano de gestão escolar, assim como o local de entrega do material.

O período que anteriormente seria de 06 a 08 de novembro passa a vigorar com as datas 09 e 10 de novembro, com entrega do plano de gestão escolar a partir das 8 horas, na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, localizada ao lado da agência dos Correios, Centro Histórico.

ERRATA EDITAL 002 2023 Apresentação do Plano de Gestão Escolar