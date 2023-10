publicado Concurso Público com 380 vagas em 12 unidades; Inscreva-se!

Mais um concurso público na praça. Desta vez, os editais são do MCTI- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

As vagas são para as seguintes unidades:

CEMADEN, INPE, CTI, CETENE, INPA, INT, LNCC, ON, CBPF, CETEM, INMA, LNA.

É bom pontuar que cada órgão escolheu uma banca diferente.

Vagas e datas concurso público

As oportunidades contemplam os cargos de Pesquisador e Tecnologista, ambos de nível superior. Veja os cronogramas e datas importantes:

CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais):

Inscrições abertas: 23 de outubro a 23 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 160,00

Prova em 25 de fevereiro para Pesquisador e 03 de março para Tecnologista

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais):



Inscrições abertas: 31 de outubro a 04 de dezembro

Taxa de inscrição: R$ 110,00 a R$ 160,00

Prova em 02 de junho para Pesquisador e 26 de maio para Tecnologista

CTI (Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer):

Inscrições abertas: 09 a 28 de novembro

Taxa de inscrição: de R$ 130,00 a R$ 190,00

Prova em 28 de janeiro de 2024

CETENE (Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste):

Inscrições abertas: 10 a 29 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 125 e R$ 150

Prova em 25 de fevereiro de 2024

INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia):

Inscrições de 12 de dezembro a 15 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 168,00

Prova em 24 de março

Essas instituições oferecem cargos em diversas áreas de pesquisa, promovendo um ambiente de aprendizado e descoberta constante.

Os concursos são organizados por diferentes bancas, e as datas das provas variam de acordo com a instituição e o cargo. Essas oportunidades são ideais para quem deseja contribuir para avanços na ciência e na tecnologia no Brasil.

Distribuição dos cargos

Veja a seguir as oportunidades de acordo com os cargos:

CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais):

Tecnologista Pleno I – 17 vagas Remuneração: R$ 5.913,57 + gratificações

Pesquisador Adjunto I – 7 vagas Remuneração: R$ 6.710,29 + gratificações



INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais):

Tecnologista Pleno (Padrão I) – 21 vagas Remuneração: R$ 5.913,57 + gratificações

Tecnologista Júnior (Padrão I) – 28 vagas Remuneração: R$ 5.211,48 + gratificações

Pesquisador Adjunto (Padrão I) – 43 vagas Remuneração: R$ 6.710,29 + gratificações

Pesquisador Associado (Padrão I) – 1 vaga Remuneração: R$ 7.617,64 + gratificações



CTI (Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer):

Pesquisador Associado – 3 vagas Remuneração: R$ 9.962,64 + gratificações

Tecnologista Pleno 2 – 11 vagas Remuneração: R$ 8.862,29 + gratificações

Tecnologista Pleno 1 – 12 vagas Remuneração: R$ 7.887,57 + gratificações

Tecnologista Júnior 1 – 23 vagas Remuneração: R$ 7.025,48 + gratificações



Essas instituições oferecem oportunidades para pesquisadores e tecnologistas, com salários atrativos e a chance de fazer parte de equipes dedicadas à pesquisa e inovação.

Sobre as provas deste concurso público MCTI

Confira os detalhes de como serão as provas nas unidades:

O concurso Cemaden vai contar com provas objetivas, práticas e análise de títulos.

Para o cargo de Tecnologista, a Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Específicos terá 20 questões, e cada questão terá 5 alternativas. A pontuação máxima é de 100 pontos.

No caso dos candidatos a Pesquisador, a etapa de Conhecimentos Específicos consistirá de 2 questões, cada uma valendo 25 pontos, totalizando 50 pontos.

Lembre-se de que a pontuação mínima necessária para evitar a eliminação é de 50% do total de pontos na Escrita Objetiva de Conhecimentos Específicos. Portanto, é crucial se preparar com dedicação e se esforçar para obter um desempenho sólido nessas provas.

Uma Prova Escrita Prática será aplicada para todos os cargos, simultaneamente com a Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Específicos. Essa etapa consistirá em uma única questão de Conhecimentos Específicos.

Para se destacar nessa prova, é fundamental adquirir um bom entendimento dos conhecimentos específicos relacionados à vaga para a qual você está se candidatando. Certifique-se de estudar e praticar com base em exemplos e modelos relevantes para o cargo.

INPE

O certame vai contar com prova objetiva

Para ambos os cargos de Tecnologista, a Prova Objetiva será composta por 45 questões de múltipla escolha. Cada questão vale 2 pontos, totalizando 90 pontos no total. As questões se basearão no Conteúdo Programático relacionado a cada cargo.

Já a discursiva será para ambos os cargos de Tecnologista Junior I (Padrão I) e Tecnologista Pleno I (Padrão I) consistirão em 5 questões discursivas relacionadas aos Conhecimentos Específicos definidos no Anexo III. Cada questão discursiva vale 12 pontos, perfazendo o total de 60 pontos.

CTI

Provas Objetivas

A prova objetiva valerá 120 pontos e será composta por 120 itens dividida da seguinte forma:

Conhecimentos gerais

Língua Portuguesa – 10 questões;

Língua Inglesa – 10 questões;

Raciocínio Lógico – 10 questões;

Informática – 10 questões; e

Atualidades – 10 questões;

Conhecimentos específicos

De acordo com o cargo/especialidade/área de atuação – 70 questões. A prova oral será composta por três questões. Cada questão valerá 10 pontos, a serem atribuídos por cada membro da banca examinadora, e o candidato terá o tempo máximo 15 minutos para responder todas as questões.

CETENE

A Prova Objetiva e a Prova Discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em Recife (PE), na data provável de 25 de fevereiro de 2024.

Vale lembrar que as provas acontecerão em turnos diferentes.

Para os candidatos que almejam o cargo de Tecnologista Pleno I, a Prova Discursiva consistirá em responder a 2 questões discursivas, cada uma valendo 50 pontos. As perguntas serão baseadas no conteúdo programático relacionado aos conhecimentos específicos do cargo.

Aqueles que buscam o cargo de Pesquisador Adjunto terão que enfrentar uma Prova Discursiva com 4 questões discursivas, cada uma valendo 25 pontos. Essas questões também serão formuladas com base no conteúdo programático relacionado aos conhecimentos específicos do cargo. O concurso ainda vai contar com prova oral e avaliação de títulos.

Os demais órgãos seguem as fases de objetiva, discursiva, e análise de títulos. Alguns contam com etapa oral.