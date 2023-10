PUC-PR aplica provas nesta domingo (15)

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) é uma instituição de ensino superior privada com diversas unidades em cidades do Paraná.

Um dos cursos mais concorridos da PUC-PR é Medicina, meta de inúmeros estudantes brasileiros. Neste domingo, 15 de outubro, a instituição irá realizar as provas do processo seletivo.

Assim, para que você entenda como a prova irá funcionar e quais são as próximas etapas da seleção, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da PUC-PR. Confira!

Vestibular de Medicina PUC-PR: prova serão realizadas neste domingo (15)

Como indicado no calendário oficial do processo seletivo, as provas do Vestibular de Medicina da PUC-PR serão realizadas neste domingo, dia 15 de outubro, das 13h às 18h. O exame será aplicado de forma presencial nas cidades de Curitiba e Londrina, estado do Paraná.

As provas do Vestibular de Medicina serão compostas por 60 questões objetivas (de múltipla escolha) e por uma proposta de redação. Com base no tema proposto pela banca examinadora, os participantes do processo seletivo deverão redigir um texto gênero dissertativo-argumentativo de, no mínimo, 15 e, no máximo, 20 linhas.

Ficou com alguma dúvida sobre a realização das provas e quer saber mais? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da PUC-PR para consultar mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina PUC-PR: orientações para as provas

Conforme as orientações divulgadas pela PUC-PR, os candidatos deverão chegar na própria sala de aplicação das provas até às 12h30, uma vez que todos os portões de acesso aos prédios onde serão realizadas as provas serão fechados às 12h40. Nenhum participante poderá acessar o local de prova após esse horário.



Você também pode gostar:

Os participantes poderão deixar a sala de aplicação das provas somente depois de decorrida 1 hora do início do exame. Se quiser levar o caderno de prova, por sua vez, o candidato deverá aguardar 2 horas após o início da prova.

Neste domingo, todos os candidatos deverão levar um documento original com foto, uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta, um lápis e uma borracha. Não será permitido o uso de lapiseira ou outros materiais.

Vestibular de Medicina PUC-PR: ensalamento já está disponível

Na última quarta-feira, dia 11 de outubro, a PUC-PR divulgou o ensalamento referente à aplicação dos exames do Vestibular de Medicina 2024.

O ensalamento foi divulgado de acordo com a cidade escolhida pelo candidato para realização da prova: Curitiba ou Londrina. Para conferir o próprio local de prova, os candidatos devem acessar o site da PUC-PR. Não é precisar fazer login ou cadastro na plataforma para visualizar o ensalamento.

Os dois documentos foram organizados em ordem alfabética e contam também com outras instruções importantes sobre o Vestibular de Medicina da PUC-PR.

Vestibular de Medicina PUC-PR: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a PUC-PR está oferecendo 125 vagas para o curso de Medicina. As vagas serão distribuídas entre as duas unidades da PUC-PR da seguinte maneira:

Campus de Curitiba: 70 vagas;

Campus de Londrina: 55 vagas.

Todos os candidatos irão ingressar na PUC-PR no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina PUC-PR: gabaritos e resultados

O gabarito provisório do Vestibular de Medicina da PUC-PR será divulgado no mesmo dia de aplicação da prova, ou seja, 15 de outubro. Depois de consultar o gabarito, todos os candidatos poderão enviar pedidos de recursos quanto às questões da prova ou ao gabarito.

Após a análise das solicitações enviadas pelos participantes do processo seletivo, a PUC-PR irá divulgar o resultado definitivo com a lista de candidatos aprovados na primeira chamada no dia 31 de outubro. A segunda chamada de participantes aprovados, por sua vez, será divulgada no dia 08 de novembro.