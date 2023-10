PUCPR abre inscrições para o Vestibular 2024

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) já abriu o período de inscrição para o Vestibular 2024. O processo seletivo visa a seleção de novos alunos para ingresso no primeiro semestre letivo do próximo ano. Há vagas para os campi da PUCPR em Curitiba, Londrina e Toledo.

De acordo com a instituição, estão sendo ofertadas centenas de vagas para mais de 60 opções de curso de graduação. As vagas são para cursos nas modalidades presencial e EAD (Educação a Distância).

Podem se inscrever para concorrer às vagas ofertadas somente os estudantes que irão concluir ainda neste ano ou que já concluíram o Ensino Médio.

A PUCPR é uma das principais e mais bem avaliadas instituições de ensino superior privadas do Brasil, sendo referência de ensino para a qualificação no Paraná. Desse modo, esse processo seletivo é uma ótima oportunidade para os estudantes que buscam iniciar um curso para direcionamento de uma carreira.

Confira abaixo como se inscrever e como será o processo de classificação dos candidatos para o preenchimento das vagas!

Período de inscrição

De acordo com o cronograma, a PUCPR receberá as inscrições para o Vestibular 2024 até as 23h59 do dia 18 de outubro (horário de Brasília).

Como acontece tradicionalmente, as inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da PUCPR e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.



No momento da inscrição, além de informar todos os seus dados pessoais, escolares e de contato, os candidatos deverão indicar uma opção de curso de graduação e o campus para o qual deseja se inscrever. As vagas são para Curitiba, Londrina e Toledo.

De acordo com a universidade, o valor da taxa de inscrição é de R$100,00 (cem reais). Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 19 de outubro.

Vestibular 2024: Provas

Para fins de classificação dos candidatos, a universidade aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. De acordo com a PUCPR, a aplicação acontecerá de forma presencial, exclusivamente nos campi para os quais há oferta de vagas.

Conforme indicado no cronograma oficial, as provas do Vestibular PUCPR 2024 serão aplicadas no dia 29 de outubro, com início às 13h (horário de Brasília). As provas serão compostas por questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais. Além disso, a PUCPR aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa.

No dia da avaliação, os candidatos deverão se apresentar aos locais de prova com antecedência de uma hora do horário de início. Para ter acesso ao local de prova, será obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto.

A universidade divulgará o resultado final do Vestibular 2024 ainda neste ano. Na mesma data a universidade deve publicar as orientações para as matrículas.

Cursos ofertados

Entre os cursos ofertados estão: Ciência da Computação, Enfermagem, Fisioterapia, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Cibersegurança, Automação Industrial, Biotecnologia, Ciências Sociais, Design, Direito, Economia, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Filosofia, Farmácia, Gastronomia, História

Outros processos seletivos

Além desse Vestibular tradicional, com a aplicação de provas de forma presencial, a PUCPR realiza também outros processos seletivos, como o Vestibular de Medicina, exclusivo para o curso de Medicina.

Há também um processo seletivo realizado exclusivamente com o uso das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para ingresso nos demais cursos de graduação presenciais e seleção específica para os cursos ofertados na modalidade EaD (Educação a Distância).

Acesse o site da PUCPR para mais detalhes.

