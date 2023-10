QB Prescott dos Cowboys espera que Elliott tenha mais tempo de jogo com os Patriots

Quarterback do Dallas Cowboys Dak Prescott expressou decepção com a forma como o New England Patriots está utilizando seu ex-companheiro de equipe Zeke Elliott.

Em conferência de imprensa após o jogo em Estádio AT&TPrescott afirmou, “Eles precisam brincar mais com ele, mas, ei! Quem sou eu?”

O antigo Cowboys correndo de volta apenas gerenciado 16 jardas em seis corridas sem marcar. Os Patriotas perdeu 38-3deixando-os com um recorde de 1-3, colocando-os penúltimo lugar na Divisão Leste da Conferência Americana.

Prescott mencionou que não podia falar com Elliott durante domingo jogo, mas acreditei Elliott deve estar satisfeito com a homenagem que o time lhe prestou antes da partida.

Prescott protege Elliot

Apesar de Elliott desempenho modesto, Prescott afirmou que “ele é maior do que um único jogo.” Ele observou que isso Domingo marcou o primeiro jogo de Elliott nesta temporada após vários meses explorando a agência gratuita sem resultados.

Prescott elogiou o ex Estado de Ohio correndo de volta por seus sete anos com o Vaqueirosafirmando, “Não teríamos tido o sucesso que tivemos durante esses sete anos sem ele.”

Eu não seria o jogador que sou sem Zeke. Dak Prescott.

O ex-aluno dos Buckeyes passou sete temporadas com os Cowboysacumulando 7.386 jardas e contribuindo 56 touchdowns.

Antes da partida, o Vaqueirosprestou homenagem a Elliott através de suas redes sociais e no AT&T Stadium.

O running back recebeu saudações de Prescott e alguns de seus ex-companheiros de equipe, revivendo vários de seus melhores momentos.

Dak Prescott feliz com a vitória

Em relação à sua vitória no Semana 4 jogo, Prescott mencionou que foi bom marcar um alguns touchdowns na zona vermelha.

A equipe lutou na final 20 jardasmas o quarterback notou que eles aproveitaram uma mudança no Patriotas’ esquema defensivo.

Prescott admitiram que estão saindo de três temporadas difíceis em que sofreram algumas perdas humilhantes. Porém, quando a equipe foca em quem é e em sua missão, obtém resultados assim 38-3 contra os Patriots.