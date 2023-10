Quais eletrodomésticos mais gastam energia e o que fazer?

Você já parou para pensar em quais eletrodomésticos mais gastam energia na sua casa? Já fez alguma avaliação nesse sentido? Se ainda não, talvez este seja um bom momento para refletir. Afinal, saber o que mais consome energia em nossa casa pode nos ajudar na hora de reduzir os gastos.

E para te ajudar nesse objetivo, preparamos este conteúdo com uma série de informações importantes sobre esse assunto. Não deixe de conferir!

Quais eletrodomésticos mais gastam energia?

É claro que os eletrodomésticos mais novos não consomem energia tanto quanto os mais antigos. Ainda assim, existem aqueles que podem consumir mais do que gostaríamos, e acabam elevando o custo de energia mensal.

A seguir, listamos alguns exemplos e algumas dicas do que pode ser feito nesses casos. Acompanhe.

1. Ar-condicionado

Não é novidade para ninguém que o ar-condicionado é um dos eletrodomésticos que mais gastam energia. Se ele não for bem instalado, o problema será ainda melhor. Para economizar com ele, considere:

Fazer manutenções periódicas;

Comprar um ar adequado ao tamanho do ambiente;

Isolar bem o ambiente para evitar que o ar frio saia;

Fazer limpezas periódicas.

2. Máquina de lavar



A máquina de lavar também costuma consumir muita energia elétrica. Por isso, usá-la com sabedoria é muito importante. Para evitar o consumo exagerado, podemos considerar:

Lavar mais roupas por vez, evitando muitos ciclos;

Não abusar da água quente;

Usar o ciclo de lavagem ideal ao tipo de roupa;

Fazer manutenções periódicas.

3. Chuveiro

O chuveiro no quente também pode consumir muita energia elétrica, aumentando a conta no fim do mês. Ficar atento a ele é importante, assim como considerar estas dicas:

Evite banhos muito longos;

Evite usar o chuveiro na opção mais quente. Se possível, prefira um banho mais morno;

Eduque toda a família com relação à demora durante o banho.

4. Aquecedores

Assim como o chuveiro elétrico consome muita energia para aquecer a água, os aquecedores também consomem bastante para aquecer o ambiente que estamos. Não é à toa que muitos precisam de uma instalação especial para que a fiação “dê conta” de toda a demanda. Para economizar nesse caso, podemos:

Não exagerar na temperatura colocada no aquecedor;

Preferir outras formas de aquecimento;

Comprar equipamentos que sejam mais econômicos;

Fazer manutenções periódicas para evitar que as falhas tornem o consumo mais alto.

5. Fornos elétricos

Os fornos elétricos também agem de modo semelhante ao aquecedor e chuveiro: precisam aquecer – e muito – alguma coisa. Logo, precisam de bastante energia para atingir esse patamar de aquecimento. Sendo assim, podemos pensar em alguns fatores de economia:

Siga sempre as receitas e o tempo de uso adequado do forno;

Fique atento e verifique se o seu produto ainda está em bom estado;

Prefira alguns cozimentos à gás;

Faça manutenções periódicas no aparelho, para verificar se ele não está consumindo além do normal.

Considerando quais eletrodomésticos mais gastam energia e quais medidas podemos tomar para reduzir esses custos, teremos maiores chances de economizar no fim do mês. Boa sorte!