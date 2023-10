Quais são as formas de falar com um atendente do Nubank?

O Nubank é um banco digital brasileiro muito popular, sendo o quarto maior banco do país em número de clientes. A instituição financeira oferece os mais variados tipos de produtos e serviços através de seu aplicativo, visando sempre trazer novidades e soluções descomplicadas para seus usuários.

Muitos desses clientes, ao contratarem um serviço, ou adquirirem um produto, podem ficar com dúvidas sobre o funcionamento, assim como podem se deparar com certos problemas. Nesse sentido, é necessário entrar em contato com o Nubank para saber o que está acontecendo, e quais providências devem ser tomadas.

Para isso, o Nubank oferece aos seus clientes diversos canais de atendimento, todos de maneira totalmente digital. Os canais oferecidos são: telefone 0800, chat online, e-mail e ouvidoria. Confira a seguir.

Como entrar em contato com o Nubank?

Primeiramente, o meio mais simples de entrar em contato com o Nubank para tirar dúvidas e resolver possíveis problemas é o telefone 0800. Sendo assim, para capitais e regiões metropolitanas o número de telefone do banco digital é 4020-0185, já para as demais localidades o número é 0800-591-2117.

Este serviço de atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Por ser um banco digital altamente ligado à tecnologia, muitos clientes podem pensar que o Nubank possui um canal de atendimento no WhatsApp, no entanto, essa opção não está disponível.

Por outro lado, é possível utilizar o chat online do Nubank para receber atendimento. Para isso, siga os passos simples a seguir:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank , disponível para Android e iOS;

, disponível para Android e iOS; Em seguida, clique na opção “Me ajuda”, que pode ser encontrada no menu com ícone de interrogação;

Selecione a opção “Converse com a gente”;

Agora, clique em “Conversar pelo chat”;

Por fim, basta digitar a mensagem e enviar que um atendente do Nubank irá responder.



Deve-se destacar que este canal de atendimento, assim como o telefone do Nubank 0800, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O e-mail também é uma ótima opção para entrar em contato com o banco digital, podendo ser acessado de maneira parecida com o chat online conforme os passo a seguir:

Abra o aplicativo do Nubank;

Clique em “Me ajuda”, no menu com ícone de interrogação;

Clique em “Converse com a gente”;

Agora, selecione a opção “Mandar um e-mail”;

Por fim, basta escrever a mensagem, definir um assunto para o e-mail e enviar.

Quando surgirem problemas no atendimento, ou os outros canais não estejam resolvendo os problemas, o cliente Nubank deve entrar em contato com a ouvidoria, o que pode ser feito através do telefone 0800-887-0463 (atendimento nos dias úteis, de 9h às 18h), ou pelo e-mail ouvidoria@nubank.com.br.

Quarto maior banco do Brasil

O Nubank é um banco digital brasileiro fundado em 2013, com sede em São Paulo, o qual sempre busca inovações, oferecendo diversos serviços e produtos aos seus clientes. Dessa forma, a instituição financeira vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos.

Uma prova deste grande crescimento do banco digital é que o Nubank ultrapassou o Banco do Brasil (BB) no segundo semestre de 2023, se tornando o quarto maior banco brasileiro em número de clientes. De acordo com dados do Ranking de Reclamações do Banco Central (BC), o Nubank conta com 77,6 milhões de clientes, sendo que o BB possui 74,5 milhões.