As moedas têm sido uma parte essencial da nossa economia por séculos, mas você sabia que algumas delas podem valer muito mais do que seu valor nominal?

Quais são as moedas de apenas R$ 1 que podem valer uma fortuna?

Se você tem algumas moedas antigas e comemorativas de R$ 1 guardadas em casa, pode estar sentado em uma pequena fortuna sem nem perceber.

1998 – moeda da Declaração Universal dos Direitos Humanos

A primeira moeda que merece destaque é a da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lançada em 1998. Naquela época, cerca de 600 milhões de unidades foram distribuídas no mercado, mas hoje em dia, essas moedas podem valer até incríveis R$ 200 cada.

Desse modo, a raridade desse exemplar e sua conexão com um documento tão importante da história dos direitos humanos fazem com que ela seja altamente valorizada por colecionadores.

Tiragem de 1999

Outra moeda que merece sua atenção é a tiragem de 1999. Lançadas naquele ano, essas moedas tiveram uma tiragem de apenas 3 milhões de unidades. Surpreendentemente, cada uma delas vale muito dinheiro hoje em dia. Uma vez que a combinação de sua escassez e o fato de terem sido emitidas em um ano memorável contribui para seu valor crescente.

Para aqueles que têm uma moeda do Centenário de Juscelino Kubitschek, datada de 2002, há boas notícias. Visto que com uma tiragem de 50 milhões de unidades, essas moedas podem ser vendidas por até R$ 6 cada. A figura histórica que ela homenageia e seu status como uma moeda comemorativa contribuem para seu valor.

40º aniversário do Banco Central (2005)

Nossa próxima opção se refere aos exemplares comemorativos do 40º aniversário do Banco Central, emitidos em 2005. Atualmente, cada uma dessas moedas pode valer em torno de R$ 100. Desse modo, a combinação de sua raridade, comemoração significativa e conexão com o setor financeiro a torna uma escolha popular entre os colecionadores.

Bandeira dos Jogos Olímpicos (2012)

Por último, mas não menos importante, temos a moeda da Bandeira dos Jogos Olímpicos, lançada em 2012, com uma tiragem de 2 milhões de unidades. Atualmente, uma dessas moedas pode valer até R$ 100. A conexão com um evento global tão importante como as Olimpíadas faz com que essa moeda seja especialmente valorizada por colecionadores.

Moedas Olímpicas de 2016

Se você tem uma moeda das Olimpíadas de 2016 em casa, aqui está uma grande surpresa: hoje em dia, essas moedas podem multiplicar seu valor em até 400 vezes.

Isso porque em sites de compra e venda, como o Mercado Livre, uma coleção de 17 moedas das Olimpíadas está sendo vendida por incríveis R$ 7 mil. Isso significa mais de R$ 400 por cada moeda. Essa é uma ótima notícia em um momento em que a moeda real está entre as mais desvalorizadas do mundo.

Como vender moedas raras?

Se possui moedas raras e está considerando vendê-las, há diversas alternativas à sua disposição. Por exemplo, entre em contato com uma loja especializada em numismática, que lida com a compra e venda de moedas raras. Uma vez que essas lojas têm especialistas que podem avaliar suas moedas e oferecer um preço justo.

Leilões de moedas

Você também pode participar de leilões de moedas, tanto físicos quanto online. Já que empresas especializadas em leilões de moedas podem ajudá-lo a vender suas moedas para um público específico interessado em numismática.

Plataformas de comércio eletrônico

Por fim, vender suas moedas diretamente para colecionadores por meio de plataformas de comércio eletrônico, como eBay e Mercado Livre, pode ser uma opção conveniente. Além disso, participe de grupos de colecionadores em redes sociais e fóruns online. Muitas vezes, poderá encontrar compradores interessados em suas moedas nestes ambientes. De modo geral, tenha cuidado com golpes que envolvem essa modalidade de transação financeira tão específica.