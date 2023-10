Quais são as vantagens de guardar o dinheiro na conta NUBANK? É seguro?

Em um mundo cada vez mais digitalizado, as opções para gerenciar nosso dinheiro estão em constante evolução. Uma das principais inovações nesse sentido são os bancos digitais, que oferecem praticidade e facilidade para realizar transações financeiras. No Brasil, o Nubank se destaca como uma das principais fintechs do mercado. Com mais de 80 milhões de clientes conquistados até julho de 2023, muitas pessoas se questionam: “É seguro guardar dinheiro no Nubank?”. Neste artigo, vamos explorar a natureza da conta Nubank, sua segurança e os benefícios de utilizá-la como uma opção para seus investimentos e movimentações financeiras.

A natureza da conta Nubank

O Nubank é uma fintech que oferece uma conta de pagamentos. Embora não seja técnico uma conta atual, ela fornece diversas funcionalidades semelhantes. Com a conta Nubank, você pode realizar transferências por TED, DOC e PIX, além de poder pagar boletos e fazer saques com uma taxa de R$6,50. Também é possível configurar a transferência do seu salário para a conta do Nubank, bastando ativar essa opção nas configurações do aplicativo e autorizar o procedimento com o banco onde você recebe seu salário.

Segurança na conta Nubank

Uma das principais preocupações das pessoas ao guardar dinheiro em um banco digital é a segurança. Apesar de ser uma fintech relativamente nova, o Nubank está no mercado desde 2013 e já conquistou a confiança de milhões de clientes. De acordo com dados divulgados pela própria empresa, o Nubank opera com caixa positiva desde 2017. Isso significa que a instituição consegue cobrir seus custos monetários, como a manutenção do aplicativo e o envio de cartões, sem a necessidade de novos investimentos. Desta forma, não há um risco iminente de quebra, o que torna seguro depositar dinheiro na conta do Nubank.

Rendimento de dinheiro na conta Nubank

Além da segurança, muitas pessoas também se perguntam sobre o rendimento do dinheiro ao guardá-lo na conta do Nubank. O Nubank oferece duas opções de rendimento para o seu dinheiro. A primeira é a aplicação em Títulos Públicos, na qual o dinheiro do cliente é investido em títulos como o tesouro direto. Essa opção rende 100% do CDI, uma taxa muito atrativa.

A segunda opção é a aplicação em títulos RDB (Recibo de Depósito Bancário), que são emitidos pela própria instituição e estão vinculados à Nu financeira, uma empresa do Nubank. É importante ressaltar que essa segunda opção conta com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que garante os valores de até R$ 250 mil por CPF e instituição financeira. Dessa forma, ao investir seu dinheiro em títulos RDB no Nubank, você tem a tranquilidade de contar com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito.

Vantagens de economizar dinheiro na conta Nubank



Agora que entendemos a natureza da conta Nubank, sua segurança e o rendimento do dinheiro, vamos explorar as vantagens de guardar seu dinheiro no banco digital.

Praticidade e facilidade de uso

Uma das principais vantagens do Nubank é a praticidade e facilidade de uso. Com o aplicativo do banco, você pode realizar diversas transações financeiras de forma rápida e simples. Desde transferências bancárias até o pagamento de contas, tudo pode ser feito com apenas alguns toques na tela do seu celular. Além disso, o aplicativo do Nubank oferece uma interface intuitiva e amigável, tornando a experiência do usuário ainda mais agradável.

Rendimento atrativo

Outra vantagem significativa de economizar dinheiro no Nubank é o rendimento atraído pela instituição. Como mencionado anteriormente, tanto a aplicação em Títulos Públicos quanto em títulos RDB podem trazer um retorno interessante para o seu dinheiro. Com a aplicação em títulos públicos, por exemplo, você pode obter uma rentabilidade de 100% do CDI, o que é uma excelente opção comparada a outras alternativas de investimento disponíveis no mercado.

Isenção de tarifas

Ao usar a conta Nubank, você também pode se beneficiar da isenção de tarifas. Diferentemente dos bancos tradicionais, o Nubank não cobra taxas de manutenção da conta, mensalidades ou anuidades de cartão de crédito. Isso significa que você pode usar uma conta do Nubank sem se preocupar com custos adicionais. Essa isenção de tarifas é uma vantagem significativa, especialmente para aqueles que desejam economizar e evitar gastos desnecessários.

Atendimento ao cliente de qualidade

O Nubank é conhecido por oferecer um atendimento ao cliente de qualidade. A empresa investe em tecnologia e processos eficientes para fornecer um suporte rápido e eficaz aos seus clientes. Além disso, o Nubank disponibiliza um chat dentro do aplicativo, onde você pode tirar dúvidas, resolver problemas e receber auxílio de forma ágil e conveniente. Essa preocupação com o atendimento ao cliente é mais uma vantagem que torna o Nubank uma opção atraente para guardar seu dinheiro.

Alternativa para gerenciar suas finanças

Guardar dinheiro no Nubank é seguro e pode trazer diversas vantagens para o seu dia a dia. Com a praticidade e facilidade de uso da conta, você pode realizar transações financeiras de forma rápida e simples. Além disso, o rendimento atraído pela instituição e a isenção de tarifas são fatores que tornam a fintech uma opção interessante para seus investimentos. E, é claro, a segurança fornecida pela caixa positiva da empresa e pela proteção do Fundo Garantidor de Crédito garante a tranquilidade na hora de guardar seu dinheiro. Considere o Nubank como uma alternativa para gerenciar suas finanças e aproveitar todos esses benefícios.