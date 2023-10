Faltam apenas 7 dias para a prova da próxima edição do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Dessa maneira, estudantes de todo o Brasil querem saber quais serão os assuntos cobrados pelas questões do exame.

Uma das matérias que estarão presentes no segundo dia de provas do ENEM 2023 é Matemática. As questões dessa disciplina podem abordar diversos tópicos, mas existem temas que são cobrados com muita frequência e que, dessa maneira, você não pode deixar de revisar antes do ENEM.

Mas, fique tranquilo. Para te ajudar a turbinar a sua revisão na última semana antes do primeiro dia de provas, o artigo de hoje trouxe um resumo com os assuntos de Matemática que podem ser cobrados no ENEM 2023. Confira!

Como será a prova de Matemática do ENEM 2023?

A prova de Matemática do ENEM 2023 será formada por 45 questões de múltipla escolha (objetivas), que abordam diferentes áreas da disciplina.

Note que, ao contrário das outras disciplinas que fazem parte da prova, Matemática estará presente em 45 questões do exame. Assim, é muito importante que você se prepare de forma adequada para responder as perguntas sobre essa matéria, uma vez que ela será muito importante para o cálculo da sua pontuação final no ENEM 2023.

Quais serão os assuntos cobrados pelas questões de Matemática do ENEM 2023?

Como mencionamos, existem alguns tópicos que são cobrados com muita frequência pelas questões de Matemática do ENEM. Dessa maneira, se você quer conseguir um bom desempenho na prova, é fundamental que você aproveite os últimos dias antes do ENEM 2023 para revisar esses tópicos. Veja quais são eles:

Álgebra



A álgebra é uma área abrangente da Matemática e que pode aparecer de diversas formas nas questões do ENEM 2023.

É importante, por exemplo, que os candidatos saibam como resolver problemas que envolvem a resolução de equações do primeiro e segundo graus, uma vez que elas podem aparecer na prova.

Além disso, o ENEM também pode abordar as inequações, principalmente em questões que apresentam um gráfico para o candidato.

Por fim, os estudantes não podem deixar de revisar os diferentes tipos de funções, seus gráficos e propriedades.

Gráficos e tabelas

As questões de Matemática do ENEM podem apresentar gráficos e tabelas para os candidatos, que deverão ser capazes de interpretá-los para resolver os problemas.

Nesse tipo de questão, é fundamental que você leia as informações presentes no gráfico ou na tabela com atenção. Os dados apresentados serão fundamentais para a resolução das questões.

Geometria plana

As questões do ENEM sobre geometria plana podem envolver o teorema de Pitágoras e outras fórmulas. Aproveite a última semana antes da prova para revisar as fórmulas que envolvem cálculos com triângulos, quadriláteros, círculos, polígonos e suas propriedades.

Probabilidade

Tenha em mente que todas as edições da prova de Matemática do ENEM nos últimos anos abordaram pelo menos uma questão sobre probabilidade.

Geometria espacial

É fundamental que o candidato domine algumas fórmulas para responder essas questões, especialmente as fórmulas de volume de sólidos geométricos, como pirâmides, cilindros, cones e esferas.

Média, moda e mediana

A prova do ENEM aborda com muita frequência o cálculo de medidas estatísticas, como a média, a moda e a mediana.

Análise combinatória

Os estudantes devem saber usar as principais fórmulas da análise combinatória para resolver esse tipo de questão do ENEM.

Além disso, os candidatos também precisam entender como as permutações funcionam.

Logaritmos

Os logaritmos são abordados com muita frequência pela prova do ENEM.

Matemática financeira

A matemática financeira é um dos assuntos mais cobrados pelas questões do ENEM. Dentre os temas abordados, podemos citar os juros simples e compostos, que são inseridos dentro de contextos do quotidiano.

Assim, os candidatos deverão saber como resolver problemas que envolvem o cálculo de juros em empréstimos, investimentos e financiamentos.