Os concurseiros de plantão que desejam seguir carreira nos tribunais desejam saber quais TREs irão participar do Concurso TSE Unificado. E se esse é o seu caso, fique sabendo que hoje vamos mostrar a lista completa.

Além disso, daremos diversas outras informações acerca desse super certame, que promete movimentar a comunidade dos concurseiros.

Assim, você poderá se preparar melhor com base em dados precisos e aumentar suas chances de ser aprovado para ocupar um tão sonhado cargo público em um Tribunal Regional Eleitoral. Desse modo, não deixe de ler até o final para não perder nada importante.

Concurso TSE Unificado: novos desenvolvimentos e mudanças previstas para 2024

A comissão responsável pelo Concurso TSE Unificado está agora oficialmente formada, e uma notificação saiu em 16 de outubro, divulgando os nomes dos membros do comitê organizador.

Assim, em uma recente Sessão Plenária, uma resolução recebeu aprovação por unanimidade em 10 de outubro. Portanto, estabelecendo as diretrizes gerais para o concurso vindouro.

Esta resolução representa um avanço significativo, com disposições que garantem que 20% das vagas sejam reservadas para pessoas de ascendência africana, 10% para candidatos com deficiências e 3% para candidatos indígenas.

Desse modo, os preparativos para organizar o certame estão a todo vapor. Em 25 de setembro, formou-se a equipe responsável pelo planejamento e contratação da banca organizadora, sinalizando progresso no processo de preparação.

De acordo com fontes online, o contrato com a banca escolhida deve ser assinado em dezembro, com o anúncio oficial previsto para fevereiro de 2024.



No entanto, a comissão afirmou que isso deve acontecer antes, ainda no ano de 2023.

Outros pontos importantes

Em um desenvolvimento recente, a publicação do Projeto de Lei Orçamentária para 2024 abriu a possibilidade de um número maior de oportunidades no Concurso TSE Unificado. De acordo com a legislação proposta, há uma projeção de 2.066 vagas, sendo 804 para novos cargos e 1.262 para postos já existentes.

A saber, o Tribunal Superior Eleitoral indicou sua intenção de lançar um documento detalhando as especificidades do novo anúncio, embora a data exata permaneça incerta.

Este documento, aguardado desde julho, tem como objetivo fornecer informações mais profundas sobre o Concurso TSE Unificado.

Desafios do Concurso TSE Unificado

Os desafios técnicos e logísticos complexos da unificação de todos os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do país em um único evento foram inicialmente citados como possíveis obstáculos para o concurso. No entanto, a organização negou categoricamente qualquer plano de cancelamento do certame.

Dessa maneira, havia especulações de que o Concurso TSE Unificado poderia não se concretizar, levando cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE) a preparar seus anúncios de forma independente.

Entretanto, uma nota recente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE PE) confirmou sua participação no certame e reafirmou seu alcance nacional. Além disso, expressões semelhantes de apoio vieram do TRE RR e TRE SC, destacando a contínua expectativa em relação ao concurso unificado.

Afinal, quais TREs irão participar do Concurso TSE Unificado?

Agora que já vimos o desenrolar das movimentações do certame e que a realização dele já é certa, apesar das especulações contrárias, vamos mostrar quais são os TREs que já confirmaram sua participação.

Até o momento, esses são os Tribunais Regionais Eleitorais que assinaram sua participação no Concurso TSE Unificado:

TRE BA (Bahia);

TRE GO (Goiás);

TRE MA (Maranhão);

TRE MT (Mato Grosso);

TRE PR (Paraná);

TRE RS (Rio Grande do Sul);

TRE RR (Roraima);

TRE SC (Santa Catarina);

TRE SP (São Paulo);

TRE SE (Sergipe);

TRE TO (Tocantins) (aguardando vagas de Cadastro Reserva).

Quais os cargos que serão ofertados no certame e quem pode concorrer a elas?

As vagas que deverão ser preenchidas pelo Concurso TSE Unificado são para os cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário de diferentes especialidades.

Então, para participar do concurso e poder assumir o cargo se for aprovado, esses são os requisitos:

Ser maior de 18 anos na data da posse;

Estar com as obrigações eleitorais em dia;

Ter como comprovar documentalmente a escolaridade que se exige para cada cargo e especialidade;

No exercício do serviço público, não ter sofrido penalizações que se enquadram no artigo 137 da Lei n° 8.112/1990;

Não ocupar cargo político ou exercer qualquer atividade partidária.

Quais os salários oferecidos no Concurso TSE Unificado?

Os Técnicos Judiciários começam com salários de R$ 7.265,59, e os Analistas com R$ 12.455,30. Além disso, ambos recebem Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ).

Os benefícios incluem auxílio-alimentação de R$ 1.182,74, auxílio-saúde de R$ 586,92 e, para servidores com filhos, auxílio-creche de R$ 935,22.

Gostou de saber quais os TREs que irão participar do Concurso TSE Unificado? Então comece a se preparar e volte sempre, pois traremos qualquer atualização em primeira mão para você!