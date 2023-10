Qual a diferença entre as contas prata e ouro do Gov.br?

As contas prata e ouro do Gov.br estão se tornando cada vez mais importantes para acesso a benefícios governamentais, como o programa Desenrola Brasil. Desse modo, entender as diferenças entre essas contas e suas vantagens é fundamental para aproveitar ao máximo os serviços oferecidos.

Sendo assim, para que você saiba tudo o que precisa saber sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

O que são as contas prata e ouro do Gov.br?

Primeiramente, antes de saber a diferença entre os níveis das contas do Gov.br, é essencial entender do que elas se tratam. Dessa forma, as contas prata e ouro do Gov.br são níveis de segurança para as contas de acesso aos serviços governamentais.

Assim, quanto mais informações e documentos o usuário compartilha com o Governo, maior é o nível de segurança da conta.

Todos podem ter acesso a conta do Gov.br, desde que se cadastrem. Além disso, vale destacar que quanto mais informações você compartilha na conta, maior é o nível de segurança.

Qual a diferença das contas ouro e prata do Gov.br?

Assim como visto, as contas ouro e prata do Gov.br são níveis de segurança da plataforma do Governo. No entanto, a única diferença entre elas é que a conta ouro possui mais vantagens que a prata.

Contudo, a lista de requisitos para obtê-la também é mais extensa.

Vantagens da conta prata do Gov.br

Quando o cidadão consegue alcançar o nível que o Governo considera como prata do Gov.br, ele tem acesso a diversas vantagens, incluindo:

Visualização e compartilhamento de dados e documentos digitais;

Utilização de serviços gratuitos de assinatura eletrônica;

Acesso a serviços públicos que desativam um alto nível de confiabilidade de conta;

Autenticação em duas etapas para maior segurança;

Validação facial através do aplicativo gov.br para conferência de sua foto nas bases da CNH;

Validação de dados via internet banking de um banco credenciado.

Como subir de nível para conta prata do Gov.br?

Dessa forma, para aumentar o nível da conta para prata, basta seguir as seguintes etapas:

Primeiramente, acesse o App do Gov.br e clique em “Entrar com o gov.br;

Então, insira seu CPF e senha;

Por fim, clique em “Aumentar nível” em seu perfil, escolha a opção Prata e siga as instruções do sistema.

Quem pode ter uma conta ouro do?

Contudo, a conta ouro do Gov.br é um nível avançado mais de segurança. Desse modo, para obtê-la, é necessário já ter possuir uma conta nível prata e atender aos requisitos adicionais, que incluem:

Fazer a validação facial pelo aplicativo gov.br para conferência de suas fotos nas bases da Justiça Eleitoral e;

Ter um selo de certificado digital.

Vantagens da conta ouro do Gov.br

Vale destacar que a conta ouro do Gov.br oferece todas as vantagens da conta prata e ainda inclui:

Validação facial através do aplicativo gov.br para conferência de suas fotos nas bases da Justiça Eleitoral;

Selo de certificado digital.

Como subir de nível para conta ouro?

Para melhorar a conta para o nível ouro, primeiramente é necessário ter uma conta prata e, em seguida, seguir as instruções para a validação facial e a obtenção do selo de certificado digital.

Qual o nível de segurança nas contas?

É fundamental compreender que a segurança das contas do Gov.br é uma prioridade. Isso porque, o Governo trabalha o tempo todo para assegurar a confidencialidade de todos os dados. Dessa maneira, ao compartilhar informações e validar sua identidade, você contribui para a proteção de seus dados pessoais e a prevenção de fraudes.

Contas do Gov.br no Desenrola Brasil

Ademais, vale frisar que quem deseja participar do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, os interessados precisam possuir conta no Gov.br.

De acordo com a regulamentação do programa, essa exigência visa garantir que apenas pessoas autenticadas e seguras tenham acesso às negociações junto aos credores.

Como aproveitar ao máximo as contas do Gov.br?

Para aproveitar ao máximo as vantagens das contas ouro e prata, é importante manter seus dados atualizados e seguir as diretrizes de segurança. Desta forma, você terá acesso a serviços governamentais de forma eficiente e confiável.

Ademais, o Governo continua investindo em tecnologia e segurança para aprimorar as contas do Gov.br. Assim, à medida que a maioria dos serviços públicos migra para plataformas online, essas contas exercem um papel crucial na interação dos cidadãos com o Governo.

Agora que você já sabe a diferença entre as contas prata e ouro do Gov.br, acesse a plataforma e aproveite as vantagens que elas oferecem!