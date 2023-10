Qual a melhor operadora de Internet fixa do Brasil?

A consultoria Opensignal, especializada no mercado de telecomunicações, produziu seu primeiro estudo sobre a qualidade da banda larga fixa no Brasil. A empresa levou em conta dados de usuários de todo o País e fez recortes específicos para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

A pesquisa também leva em conta apenas as quatro grandes operadoras do Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Isso porque o mercado de banda larga fixa brasileiro é bem competitivo devido aos provedores regionais, que não têm atuação a nível nacional e, portanto, não entram no escopo do estudo.

Ainda sobre a metodologia do estudo, as características tarifárias — por exemplo, níveis de velocidade ou limites de dados — variam muito de acordo com o provedor e a dispersão do mix de planos afetará o resultado médio da experiência. Por isso, as medições da Opensignal capturam a experiência dos usuários, independentemente do plano que eles adquiriram de seu provedor. Este relatório analisa a situação do mundo real nos planos de todos os usuários.

O que o relatório avaliou

A intenção é mostrar não só qual provê a Internet mais rápida, mas também a de maior estabilidade, por isso o estudo foi separado em quatro categorias:

Qualidade consistente de banda larga: Mede com que frequência a experiência dos usuários em uma rede foi suficiente para suportar os requisitos de aplicativos comuns. Leva em conta seis indicadores principais de desempenho, incluindo velocidade de download e upload, latência, jitter, perda de pacotes e tempo até o primeiro byte.

As métricas são representadas como uma porcentagem de testes de usuários que atingiram os limites mínimos de desempenho recomendados para assistir vídeos em HD, concluir chamadas de videoconferência em grupo e jogar videogame online. A qualidade consistente é medida entre todos os usuários, em todas as horas do dia.

Velocidade de download de banda larga: Medida em Mbps, a velocidade de download de banda larga representa as velocidades típicas do dia a dia que um usuário experimenta na rede de um provedor.



Velocidade máxima de download de banda larga: Medida em Mbps, a velocidade máxima de download de banda larga representa o que os usuários com as maiores velocidades dentro da área ocupada experimentam.

Velocidade de upload de banda larga: medida em Mbps, a velocidade de upload de banda larga mede as velocidades médias para cada provedor de serviços de Internet observado pelos usuários em suas redes fixas. Normalmente, as velocidades de upload são mais lentas que as velocidades de download, mas isso geralmente depende da tecnologia usada para conexões de banda larga.

Qual é a melhor operadora

A TIM possui a rede mais consistente do Brasil, pois a provedora lidera em Qualidade Consistente de Banda Larga. Ele tem a pontuação mais alta em termos de proporção de aprovação nos testes de nossos usuários – 68,4%. A TIM também lidera nessa métrica no Rio de Janeiro e em São Paulo, com pontuações de 70,7% e 70,9%, respectivamente.

Já Vivo, Claro e Oi juntas possuem as maiores pontuações em Velocidade de Download de Banda Larga nacionalmente, variando de 87,3 Mbps a 88,8 Mbps. A Vivo ocupa o primeiro lugar apenas nas velocidades de download mais rápidas em São Paulo e divide a liderança no Rio de Janeiro junto com a Claro.

A Claro dispara na categoria Pico de Velocidade de Download de Banda Larga ao conquistar o primeiro lugar nacionalmente e em São Paulo com resultados de 464,4 Mbps e 481,6 Mbps, respectivamente. No Rio de Janeiro, divide o primeiro lugar com a TIM com velocidades entre 459 Mbps e 461,1Mbps.

Por fim, a Oi é a primeira no país em Velocidade de Upload em Banda Larga com pontuação de 63,1 Mbps. Porém, a Vivo tem a pontuação mais alta em Velocidade de Upload de Banda Larga em São Paulo e divide o primeiro lugar com Oi e TIM no Rio de Janeiro.