Entender a diferença entre bloqueado e cancelado, em se tratando do cadastro do Bolsa Família, é muito importante para compreender melhor o que pode estar acontecendo com o cadastro da sua família.

Pensando nisso, reunimos informações importantes sobre esse assunto, para que você possa tirar as suas dúvidas. Acompanhe!

Bolsa Família: Qual é a diferença entre bloqueado e cancelado?

Apesar de ambos os termos serem usados com bastante frequência em anúncios e publicações nas redes sociais, nem todas as pessoas sabem, verdadeiramente, a diferença entre bloqueado e cancelado. Basicamente, podemos pensar na seguinte diferenciação:

Bloqueio do Bolsa Família: Nesse caso, ocorre a constatação de uma possível irregularidade no cadastro da família. Pode ter relação com a renda que é declarada, com o número de membros, ou outros detalhes nesse sentido. Também pode acontecer em decorrência da falta de atualização dos dados ou descumprimento de alguma regra, como a não vacinação de crianças e adolescentes. De qualquer modo, a pessoa ainda é beneficiária do Bolsa Família, mas precisa regularizar a situação para poder receber o valor mensalmente, como vinha acontecendo.

Nesse caso, ocorre a constatação de uma irregularidade no cadastro da família. Pode ter relação com a renda que é declarada, com o número de membros, ou outros detalhes nesse sentido. Também pode acontecer em decorrência da falta de atualização dos dados ou descumprimento de alguma regra, como a não vacinação de crianças e adolescentes. De qualquer modo, a pessoa ainda é beneficiária do Bolsa Família, mas precisa regularizar a situação para poder receber o valor mensalmente, como vinha acontecendo. Cancelamento do Bolsa Família: Nesse caso, ocorre a constatação de uma clara irregularidade. Dito de outra forma, é comprovado que alguma coisa está errada no cadastro da família. Por conta disso, automaticamente o cadastro é cancelado. Assim, a família deixa de fazer parte do programa Bolsa Família. Os motivos para esse cancelamento podem variar, e normalmente estão associados com a omissão de informações e possíveis fraudes.

Então, se fôssemos pensar de uma forma resumida sobre a diferença entre bloqueado e cancelado, podemos entender assim: basicamente, no primeiro caso há uma suspeita de irregularidade, enquanto no segundo há uma constatação de que algo está errado.

Consequentemente, no primeiro caso a família pode contestar de forma mais fácil, já no segundo, as chances de sucesso na contestação podem ser menores. Afinal de contas, é bem provável que alguma irregularidade foi detectada em algum pente-fino, por exemplo.

Agora, você já pode entender melhor a diferença entre bloqueado e cancelado e verificar qual a situação do seu cadastro. Além disso, no próximo tópico trazemos mais informações do que fazer em cada situação. Continue lendo.



Você também pode gostar:

Como recorrer nos dois casos?

Independentemente da diferença entre bloqueado e cancelado, muitas famílias declaram que tanto o bloqueio quanto o cancelamento acontecem de forma equivocada. Com isso, acabam se sentindo prejudicadas, já que perdem o direito de sacar o valor mensalmente.

Nessas situações, é importante contestar o que foi constatado na hora em que houve o corte no pagamento do benefício. E como isso pode ser feito? Primeiro, é importante entender qual foi a irregularidade encontrada no seu cadastro.

Depois disso, você poderá procurar o CRAS mais próximo para atualizar as suas informações e declarar o que realmente é verdade. Por exemplo, se constataram uma renda maior na sua família, mas isso não é verdade, leve os comprovantes de renda atualizados até o CRAS, a fim de organizar a situação e retomar o pagamento do Bolsa Família.

Essa ação é válida nas duas situações, de bloqueio e cancelamento.