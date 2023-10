Qual é a qualidade das operadoras no Rio de Janeiro e São Paulo?

A consultoria Opensignal, especializada no mercado de telecomunicações, produziu seu primeiro estudo sobre a qualidade da banda larga fixa nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O estudo considerou apenas as quatro maiores operadoras, por terem presença nacional, e conta com quatro categorias:

Qualidade consistente de banda larga: Mede com que frequência a experiência dos usuários em uma rede foi suficiente para suportar os requisitos de aplicativos comuns. Leva em conta seis indicadores principais de desempenho, incluindo velocidade de download e upload, latência, jitter, perda de pacotes e tempo até o primeiro byte.

Velocidade de download de banda larga: Medida em Mbps, a velocidade de download de banda larga representa as velocidades típicas do dia a dia que um usuário experimenta na rede de um provedor.

Velocidade máxima de download de banda larga: Medida em Mbps, a velocidade máxima de download de banda larga representa o que os usuários com as maiores velocidades dentro da área ocupada experimentam.

Velocidade de upload de banda larga: medida em Mbps, a velocidade de upload de banda larga mede as velocidades médias para cada provedor de serviços de Internet observado pelos usuários em suas redes fixas. Normalmente, as velocidades de upload são mais lentas que as velocidades de download, mas isso geralmente depende da tecnologia usada para conexões de banda larga.

Internet no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a TIM tem a pontuação média mais alta em Qualidade Consistente de Banda Larga – 70,7%. Claro, Vivo e Oi estão estatisticamente empatadas em segundo lugar, com pontuações de 65,5 a 66,4% – cerca de 4,8 pontos percentuais atrás da TIM.

Claro e Vivo têm juntas as maiores pontuações em velocidade de download de banda larga no Rio de Janeiro, de 95 a 101,6 Mbps. Já a TIM apresentou 79,8 Mbps no quesito, enquanto a Oi ficou pra trás: 73,5 Mbps.



A Claro também empata com a TIM no primeiro lugar em velocidade máxima de download de banda larga no Rio de Janeiro, com pontuações de 459 a 461,1 Mbps. Vivo e Oi juntas ficam em terceiro lugar com pontuações de 359,3 a 361,3 Mbps – cerca de 100 Mbps abaixo do pico de velocidade de download de banda larga que nossos usuários Claro e TIM experimentam.

Por fim, Oi, TIM e Vivo juntas lideram em velocidade de upload em banda larga, com pontuações de 42 a 53 Mbps. A Claro fica sozinha lá atrás com pontuação de 26,8 Mbps.

Internet em São Paulo

Os usuários em São Paulo desfrutam da mais consistente qualidade de experiência de banda larga na rede da TIM. A provedora ocupa o primeiro lugar em Qualidade Consistente de Banda Larga com pontuação de 70,9% — superando a Claro em 3,3 pontos percentuais e a Vivo em 8,3 pontos percentuais.

De acordo com medições da Opensignal, a Vivo tem a velocidade de download de banda larga mais rápida de São Paulo, atingindo 102,4 Mbps – 11,4% mais rápida que a pontuação da Claro de 91,9 Mbps e 38,4% mais rápida que a pontuação da TIM de 74 Mbps.

A Claro lidera em Pico de Velocidade de Download de Banda Larga em São Paulo, com pontuação de 481,6 Mbps. Supera a Vivo e a TIM, com sua velocidade de pico estatisticamente vinculada de 401,2 a 425,1 Mbps, em cerca de 68,5 Mbps.

Além de ter a pontuação mais alta em velocidade de download de banda larga em São Paulo, a Vivo também ocupa o primeiro lugar em velocidade de upload de banda larga em toda a cidade, com usuários nesta rede desfrutam de velocidades médias de upload de 54,1 Mbps. A TIM vem em segundo lugar, 7,3 Mbps atrás da líder, e a Claro vem na retaguarda com pontuação de 28,7 Mbps.