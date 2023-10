Qual tipo de chave Pix é mais segura? Descubra agora

O Pix, o sistema de pagamentos instantâneos que se tornou um fenômeno no Brasil, tem gerado dúvidas sobre a segurança das chaves Pix utilizadas para realizar transações. Com a crescente popularidade do Pix, muitos se perguntam: qual chave Pix é a mais segura?

O Pix revolucionou a forma como os brasileiros realizam transferências e pagamentos, tornando-se um dos métodos mais utilizados no país. De acordo com dados do Banco Central, o Pix conquistou a segunda posição entre os sistemas de pagamentos instantâneos em todo o mundo a partir de julho. Em 2022, ocorreram mais de 29 bilhões de transações, demonstrando sua ampla aceitação.

Qual chave Pix é mais segura?

O sistema de pagamentos oferece diversas opções de chaves para as transações, levantando questões sobre a segurança de cada uma delas. Será que todas as chaves Pix são seguras?

A crescente popularidade do sistema também atraiu a atenção de golpistas, levando o Banco Central a tomar medidas para evitar que criminosos se beneficiem do sistema. A chave Pix mais segura, ou seja, que se destaca como a opção mais recomendada em termos de segurança é a “chave aleatória”.

A escolha da chave Pix adequada é fundamental para manter a segurança nas transações financeiras. Veja a seguir as opções de chave Pix disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil:

Chave Aleatória: Recomendada como a opção mais segura, pois não está relacionada a informações pessoais.

Chave de E-mail: Utiliza o endereço de e-mail como identificação para receber transferências.

Chave de CPF ou CNPJ: Usa o número de CPF ou CNPJ como forma de identificação.

Chave de Número de Celular: Utiliza o número de celular como identificação para transações.

É importante que os usuários do Pix estejam cientes das opções disponíveis e escolham a chave que ofereça a maior segurança para suas transações financeiras. O Banco Central continua trabalhando para manter a integridade do sistema e proteger os usuários de possíveis fraudes.



O sistema de pagamentos instantâneos Pix, criado e gerido pelo Banco Central, revolucionou a forma como os brasileiros realizam transações financeiras e vem se consolidando como uma ferramenta indispensável no dia a dia. No entanto, com a crescente popularidade do Pix, a segurança se torna uma preocupação fundamental para os usuários. Veja algumas dicas para utilizar o Pix de forma segura:

Use códigos QR com cautela: Ao escanear códigos QR para efetuar pagamentos, os usuários devem se certificar de que o código seja proveniente de uma fonte confiável.

Autenticação de dois fatores (2FA): Quando disponível, é recomendado ativar a autenticação de dois fatores nas contas bancárias e aplicativos de pagamento. Isso adiciona uma camada extra de segurança.

Evite Acessar Links Suspeitos: Os usuários do Pix nunca devem clicar em links ou baixar aplicativos a partir de fontes não confiáveis.

Fique atento a golpes: É de extrema importância que os usuários do Pix tenham conhecimento dos golpes envolvendo o sistema de pagamentos, como mensagens de texto ou e-mails falsos solicitando informações pessoais, ou de pagamento. O Banco Central e as instituições financeiras nunca solicitam informações confidenciais dessa forma.

Ao seguir as práticas de segurança recomendadas e manter-se informado, o usuário pode desfrutar das vantagens do Pix com tranquilidade. Mais informações sobre o sistema de pagamentos podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central.