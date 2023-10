Quando é a próxima lua cheia em 2023?

Tneste sábado, 28 de outubro, a lua cheia conhecida como Lua do caçador será visto.

A NASA explica que essa lua cheia ocorre depois da Lua da Colheita e, segundo o Farmer’s Almanac, com as folhas caindo e o cervo engordado, é hora de caçar.

Como os colhedores colheram os campos, os caçadores podem ver facilmente os animais que saíram para colher (e as raposas que saíram para caçá-los).

O primeiro uso do termo “Lua do caçador,” citado no Oxford English Dictionary, data de 1710.

A lua cheia neste sábado, 28 de outubro, será visível a partir da tarde às 16h24 horário do leste dos EUA.

Será na manhã de domingo, do horário padrão do Golfo, no Oriente Médio, em direção ao leste, através da Ásia e da Austrália, até a linha internacional de mudança de data.

O planeta brilhante Júpiter aparecerá no canto inferior esquerdo do satélite terrestre.

A Lua aparecerá cheia por aproximadamente 3 dias centrados nesta hora, da manhã de sexta-feira até a manhã de segunda-feira, tornando-se um fim de semana de lua cheia, detalha a NASA.

Calendário da Lua Cheia de 2023

Faltando dois meses para o final do ano, o mesmo número de luas cheias ainda precisa ser apreciado.

O próximo será na segunda-feira, 27 de novembro, e virá com o nome de Beaver Moon porque, nessa época do ano, os castores estão ocupados construindo seus alojamentos para o frio.

Também é conhecido como Lua Orvalhada ou Lua Luto para os celtas, segundo o site Cuerpo Mente.

E a última lua cheia de 2023 acontecerá na quarta-feira, 27 de dezembro, conhecida como Lua Friapois anuncia o inverno no hemisfério norte.

Por ser a lua cheia mais próxima do solstício de inverno, também é conhecida como a Lua Cheia. Longa Lua Noturna ou Lua de Carvalho.