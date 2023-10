Quando foi fundado Israel, qual é a sua história e qual foi o acordo da ONU sobre a partição?

Tele entra em conflito entre Israelenses e Palestinos na Faixa de Gaza não tem fim à vista, pelo menos a curto prazo. As batalhas sangrentas entre os dois lados duram décadas e, embora parecessem ter sido neutralizadas e os ataques terroristas do Hamas tivessem abrandado, agora inflamaram-se com mais violência do que nunca. Diante de tudo isso, é hora de lembrar como e quando Israel foi fundado, o que levou à situação atual.

No início do século XX, enquanto os judeus procuravam a fundação de um Estado próprio, Palestina estava dentro do Império Otomano, algo que terminou quando, após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido assumiu o controle da nação através do Liga das Nações em 1922.

As tensões aumentaram nos anos seguintes, à medida que ondas de imigração judaica levaram a vários conflitos, especialmente depois que a perseguição nazista aos judeus começou. Também não ajudou o facto de os britânicos terem repetidamente renegado as suas promessas, o que levou a ataques terroristas e massacres de ambos os lados.

As Nações Unidas encontram uma ‘solução’ para o conflito e nasce Israel

Finalmente, em 1947, o Reino Unido optou por encontrar uma solução, uma vez terminada a Segunda Guerra Mundial e o desmembramento da Alemanha nazi. Assim, o Nações Unidas estudou a situação e chegou a um veredicto e foi decidido dividir a Palestina em duas. Pouco depois, em 14 de maio de 1948, o estado de Israel foi fundada e um dia depois envolveu-se numa guerra com os seus vizinhos árabes Jordânia, Egito, Síria e Iraque.

Israel acabou por ocupar quase 77 por cento do território que até então pertencia à Palestina. Só em 1967 é que os israelitas se envolveram noutra batalha, a chamada Guerra dos Seis Dias, que lhes permitiu ocupar a Faixa de Gaza e outros pontos como o Sinai, a Cisjordânia e as Colinas de Golã.

Num acordo subsequente após a Guerra do Yom Kippur, Egito recuperou o Sinai, mas Israel manteve a Faixa de Gaza, algo que ainda perdura até hoje e continua a ser uma questão de debate na política internacional.