Quando o pagamento será feito pelo INSS? Confira o calendário completo

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamento dos benefícios para o mês de outubro de 2023. Com o objetivo de fornecer informações atualizadas sobre o cronograma de pagamentos, este artigo irá apresentar as datas de pagamento, bem como orientações para verificar a data específica do seu benefício.

Além disso, abordaremos os diferentes grupos de beneficiários e os critérios utilizados para definir as datas de pagamento.

Como verificar a data do seu pagamento

Para saber a data exata do seu pagamento, é importante observar o último dígito do seu cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço. Por exemplo, se o seu cartão termina em “123456789-0”, o número 9 define o dígito final.

A partir disso, você pode consultar o calendário de pagamentos do INSS para identificar o dia em que receberá o seu benefício.

Calendário de pagamentos para benefícios de até 1 salário mínimo

Os beneficiários que recebem até 1 salário mínimo terão as seguintes datas de pagamento em outubro:

Final 1: 25 de outubro

Final 2: 26 de outubro

Final 3: 27 de outubro

Final 4: 30 de outubro

Final 5: 31 de outubro

Final 6: 1º de novembro

Final 7: 3 de novembro

Final 8: 6 de novembro

Final 9: 7 de novembro

Final 0: 8 de novembro

Calendário de pagamentos para benefícios acima de 1 salário mínimo



Já os beneficiários que recebem acima de 1 salário mínimo terão as seguintes datas de pagamento em outubro:

Finais 1 e 6: 1º de novembro

Finais 2 e 7: 3 de novembro

Finais 3 e 8: 6 de novembro

Finais 4 e 9: 7 de novembro

Finais 5 e 0: 8 de novembro

Consulta ao extrato do INSS

Os segurados podem verificar o extrato do INSS de forma fácil e rápida através do aplicativo do INSS ou do site Meu INSS. Para acessar essas informações, basta fazer login com a conta Gov.br, que é o login único para os serviços digitais do governo federal.

Tanto no aplicativo quanto no site, os segurados podem conferir o extrato de pagamento de benefícios, os valores a receber no próximo calendário, as datas de pagamento e agendar ou remarcar perícias, entre outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Benefícios oferecidos pelo INSS

O INSS oferece uma variedade de benefícios aos segurados. Alguns dos principais benefícios incluem:

Aposentadoria por idade: benefício concedido ao segurado que atinge a idade mínima estabelecida pela legislação. Aposentadoria por invalidez: benefício concedido ao segurado que é considerado incapaz de trabalhar de forma permanente. benefício concedido ao segurado que é considerado incapaz de trabalhar de forma permanente. Auxílio-doença: benefício concedido ao segurado que está temporariamente incapacitado de trabalhar devido a alguma doença ou acidente. Auxílio-reclusão: benefício concedido aos dependentes do segurado que foi preso em regime fechado ou semiaberto. Pensão por morte: benefício concedido aos dependentes do segurado falecido. Salário-família: benefício concedido aos segurados de baixa renda que possuem filhos menores de 14 anos. Salário-maternidade: benefício concedido à segurada que deu à luz ou adotou uma criança. Pecúlio: benefício concedido aos dependentes do segurado que faleceu enquanto estava em atividade. Seguro-defeso: benefício concedido aos pescadores profissionais durante o período de proibição da pesca.

Ademias, o calendário de pagamento do INSS para outubro de 2023 traz as datas em que os beneficiários receberão seus benefícios, de acordo com o último dígito do cartão de benefício. É importante ficar atento a essas datas para garantir o recebimento do benefício no dia correto.

Além disso, a consulta ao extrato do INSS por meio do aplicativo ou do site Meu INSS permite que os segurados tenham acesso a informações relevantes sobre seus benefícios. O INSS oferece uma variedade de benefícios, atendendo às diferentes necessidades dos segurados.