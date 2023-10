Quando os depósitos serão liberados no CAIXA TEM neste mês de OUTUBRO?

O aplicativo Caixa Tem, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, é fundamental para a distribuição de benefícios sociais no Brasil, incluindo o Bolsa Família. Muitos brasileiros dependem dos depósitos mensais deste programa de transferência de renda, e é natural que queiram saber quando os benefícios serão depositados em suas contas. Neste artigo, apresentaremos o calendário completo dos pagamentos do Bolsa Família no Caixa Tem para o mês de outubro de 2023.

Quem tem direito ao Bolsa Família em 2023?

Para se tornar um beneficiário do Bolsa Família e usufruir dos auxílios oferecidos por ele, é necessário cumprir alguns critérios do programa. O primeiro requisito é que a renda familiar per capita não ultrapasse o valor de R$ 218. Além disso, todos os beneficiários devem estar devidamente cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico).

No caso de crianças entre 4 e 6 anos de idade, é exigido que elas tenham uma frequência escolar mensal de pelo menos 60%. Já as crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos devem comparecer a no mínimo 75% das aulas. Se houver crianças menores de 7 anos na família, é necessário que elas estejam com a vacinação em dia e em acompanhamento nutricional regular.

Gestantes também podem se beneficiar do Bolsa Família, desde que façam um acompanhamento pré-natal adequado. Cumprindo esses critérios, é possível ter acesso aos auxílios financeiros do programa.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família no Caixa Tem em Outubro/2023

Em relação ao calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de outubro de 2023, é importante destacar que os depósitos serão realizados na segunda metade do mês. As datas de pagamento seguem o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário, conforme apresentado abaixo:

NIS final Data de Depósito 1 18/10 2 19/10 3 20/10 4 23/10 5 24/10 6 25/10 7 26/10 8 27/10 9 30/10 0 31/10

É importante ressaltar que essas datas podem sofrer alterações por parte da Caixa Econômica Federal. Portanto, é indicado ficar atento às informações atualizadas divulgadas pela instituição.



Você também pode gostar:

Outras informações relevantes sobre o Bolsa Família

Além das datas de pagamento, é importante ficar por dentro de outras informações relevantes sobre o Bolsa Família. O programa é uma iniciativa do Governo Federal que busca combater a pobreza e a desigualdade social, oferecendo auxílio financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade.

O valor do benefício varia de acordo com a composição familiar, a renda per capita e o número de crianças e adolescentes na família. Dessa forma, o Bolsa Família também possui um sistema de acompanhamento e monitoramento, que visa garantir que as famílias beneficiadas cumpram as condicionalidades estabelecidas, como a frequência escolar e o acompanhamento de saúde.

É importante ressaltar que o Bolsa Família não é um programa permanente, e está sujeito a alterações e revisões por parte do Governo Federal. Portanto, é necessário ficar atento às atualizações e comunicados divulgados pela Caixa Econômica Federal e pelos órgãos responsáveis.

Calendário pode sofrer alterações

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que desempenha um papel fundamental no combate à pobreza e à desigualdade social no Brasil. Nesse sentido, para os beneficiários do programa, é essencial estar informado sobre as datas de pagamento e os critérios necessários para receber o benefício.

Neste artigo, apresentamos o calendário completo dos pagamentos do Bolsa Família no Caixa Tem para o mês de outubro de 2023. Além disso, destacamos os requisitos para se tornar um beneficiário do programa e ressaltamos a importância de estar por dentro das informações atualizadas sobre o Bolsa Família.

Por fim, lembramos que as datas de pagamento podem sofrer alterações por parte da Caixa Econômica Federal, portanto, é recomendado verificar as informações atualizadas divulgadas pela instituição.