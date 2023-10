Quando vai sair o edital DESTE concurso do Ministério Público

O concurso do Ministério Público é uma grande oportunidade para quem deseja mudar de vida. Por causa disso, trouxemos detalhes sobre o novo edital.

As oportunidades são do Ministério Público do Tocantins.

Sobre o concurso do Ministério Público

O Ministério Público do Estado do Tocantins (MP TO) planeja lançar um novo concurso no início de 2024.

Este concurso encontra-se na fase de seleção da organizadora e prevê um total de 54 vagas em diversos cargos, que requerem diferentes níveis de escolaridade, tanto médio quanto superior. As remunerações iniciais podem chegar a até R$ 10.056,33.

Desde 2022, já havia sido formada a comissão organizadora para esse processo seletivo. Embora o MP TO ainda não tenha divulgado os detalhes específicos sobre os requisitos e salários de cada cargo, a distribuição das vagas por opções já está definida, conforme listado a seguir:

Assistente Administrativo: 20 vagas

Técnico em Informática: 9 vagas

Técnico em Contabilidade: 4 vagas

Análise de Sistemas: 2 vagas

Assistência Social: 2 vagas

Ciências Contábeis: 2 vagas

Psicologia: 2 vagas

Administração de Banco de Dados: 1 vaga

Administração de Infraestrutura de Tecnologia da Informação: 1 vaga

Administração e Segurança de Redes: 1 vaga

Arquitetura e Urbanismo: 1 vaga

Biblioteconomia: 1 vaga

Engenharia Civil: 1 vaga

Jornalismo: 1 vaga

Letras: 1 vaga

Odontologia: 1 vaga

Pedagogia: 1 vaga

Técnico em Eletricidade: 1 vaga

Fotografia: 1 vaga

Técnico em Telecomunicações: 1 vaga

É importante ficar atento às próximas divulgações do edital que deverá conter informações detalhadas sobre requisitos específicos para cada cargo, conteúdo programático das provas e prazos de inscrição.



Você também pode gostar:

Como foi o último concurso do Ministério Público

O último concurso do Ministério Público para servidores no Ministério Público do Estado do Tocantins (MP TO) aconteceu em 2012, e nele foram disponibilizadas 392 vagas no total.

Dessas vagas, 80 eram para preenchimento imediato, enquanto as outras 312 compunham um cadastro reserva de pessoal. O concurso abrangeu cargos de níveis médio e superior, com a organização a cargo da banca Copese.

Na regional de Palmas, as oportunidades do concurso do Ministério Público disponíveis para candidatos com ensino médio eram as seguintes:

motorista profissional – 7 vagas e 21 cadastros

oficial de diligêndcias – 10 vagas e 30 cadastros

técnico ministerial – 16 vagas e 48 cadastros

técnico ministerial especializado – cinegrafista – 1 vaga e 3 cadastros

técnico ministerial especializado – eletrônica – 1 vaga e 3 cadastros

técnico ministerial especializado – enfermagem – 1 vaga e 3 cadastros

técnico ministerial especializado – fotografia – 2 vagas e 6 cadastros

técnico ministerial especializado – informática – 6 vagas e 18 cadastros

técnico ministerial especializado – manutenção de computadores – 3 vagas e 9 cadastros

técnico ministerial especializado – telecomunicações – 2 vagas e 6 cadastros

Para cargos de nível superior:

analista ministerial especializado – administração – 2 vagas e 6 cadastros

analista ministerial especializado – análise de sistemas – 1 vaga e 3 cadastros

analista ministérial em ciências jurídicas – 15 cadastros

Na regional de Araguaína, para ensino médio:

motorista profissional – 3 vagas e 9 cadastros

oficial de diligências – 6 vagas e 18 cadastros

técnico ministerial – assistente administrativo- 3 vagas e 9 cadastros

técnico minsiterial – manutenção de computadores – 1 vaga e 3 cadastros

Para nível superior:

analista ministerial especializado – assistente social – 1 vaga e 3 cadastros

analista ministerial especializado – psicologia – 1 vaga e 3 cadastros

analista ministerial ciências jurídicas – 25 cadastros

Na regional de Gurupi, para ensino médio:

motorista profissional – 2 vagas e 6 cadastros

oficial de diligências – 7 vagas e 21 cadastros

técnico ministerial – assistente administrativo – 3 vagas e 9 cadastros

técnico ministerial – manutenção de computadores – 1 vaga e 3 cadastros

Para nível superior:

analista ministerial – assistente social – 1 vaga e 3 cadastros

analista ministerial – ciências jurídicas – 10 cadastros

O que faz o MP TO

O Ministério Público do Estado do Tocantins (MP TO) é uma instituição essencial para a justiça e a defesa dos direitos dos cidadãos. Suas funções abrangem uma série de responsabilidades fundamentais que desempenham um papel vital na sociedade.

Uma das funções principais do MP TO é proteger os interesses da sociedade em geral. Isso significa assegurar que os direitos e interesses das pessoas sejam respeitados e que ninguém seja prejudicado injustamente.

Além disso, o MP TO atua na aplicação da lei, garantindo que as leis estaduais e federais sejam seguidas. Isso envolve investigações criminais, processos judiciais e representação do Estado em questões legais.

A instituição também desempenha um papel fundamental na promoção e proteção dos direitos humanos. Isso inclui a defesa de grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com deficiência.

O MP TO lida tanto com questões criminais quanto civis. Isso significa que eles não apenas cuidam de crimes, mas também de disputas legais relacionadas a contratos, responsabilidade civil e outros assuntos.

Outra função importante é o controle das atividades policiais. O MP TO supervisiona as ações das forças de segurança para garantir que atuem de acordo com a lei e respeitem os direitos das pessoas.

Além disso, o MP TO se envolve na proteção do meio ambiente, tomando medidas para evitar a poluição e outras atividades prejudiciais ao ecossistema.

A saúde pública também está no radar do MP TO, que monitora hospitais e serviços de saúde para garantir que a população tenha acesso a atendimento adequado.

A luta contra a corrupção é uma responsabilidade adicional do MP TO. Eles investigam casos de corrupção no governo e em contratos públicos.

Por fim, o MP TO pode atuar como mediador em disputas e conflitos, ajudando as partes a chegarem a acordos fora dos tribunais.