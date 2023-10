Quando vai sair o edital do concurso CNJ?

O concurso CNJ ( Conselho Nacional de Justiça) é um dos editais mais esperados até o momento. A pergunta que se faz é: quando o edital vai sair?

Veja mais detalhes

Sobre o concurso CNJ

Antes de mais nada, é importante destacar que o concurso vai ofertar 70 vagas para os seguintes cargos:

50 vagas para o cargo de técnico judiciário e

20 vagas para o cargo de analista judiciário.

O certame já conta com comissão organizadora. A comissão será responsável por cuidar do andamento da seleção, além de escolher a banca que será responsável pela seleção.

Sendo assim, sobre a liberação do edital, ainda não se sabe o prazo. Porém, com a escolha da comissão, o próximo passo será a escolha da banca e com isso, o edital torna-se em caráter de iminência.

Vagas e cargos concurso CNJ

É importante destacar que



das mudanças mais notáveis é o plano de implantação de novas vagas, que será realizado de forma gradual ao longo de quatro anos, de 2023 a 2026. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

2023:

Técnico Judiciário – 12 vagas

Analista Judiciário – 4 vagas

2024:

Técnico Judiciário – 13 vagas

Analista Judiciário – 5 vagas

2025:

Técnico Judiciário – 12 vagas

Analista Judiciário – 5 vagas

2026:

Técnico Judiciário – 13 vagas

Analista Judiciário – 5 vagas

Mais salários concurso CNJ

Essa iniciativa visa não apenas preencher as vagas em aberto, mas também fortalecer a equipe do TRT RN para atender às crescentes demandas do sistema judiciário.

Além disso, o TRT RN segue a tendência nacional com o aumento salarial de seus servidores. A Lei 14.523/2023, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, determina um reajuste de 6% nas remunerações dos servidores do Poder Judiciário da União a partir de fevereiro de 2023.

Esses aumentos salariais elevam as remunerações dos servidores do TRT RN para patamares ainda mais atraentes:

Técnicos Judiciários:

Vencimento básico: R$ 3.352,86

Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ): R$ 4.694

Remuneração total: R$ 8.046,86

Analistas Judiciários:

Vencimento básico: R$ 5.501,10

Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ): R$ 7.701,54

Remuneração total: R$ 13.202,64

Essas mudanças não apenas tornam o TRT RN um local atraente para aqueles que buscam uma carreira no setor jurídico, mas também demonstram um compromisso contínuo com o aprimoramento de sua força de trabalho e o fornecimento de serviços judiciários de alta qualidade à comunidade.

Quando aconteceu o último concurso CNJ

Em 2012, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou seu último concurso público para a contratação de servidores efetivos. Naquela ocasião, foram disponibilizadas 177 vagas imediatas, com a possibilidade de formação de cadastro de reserva, contemplando cargos de níveis médio e superior.

Para candidatos com formação de nível médio, as oportunidades se estenderam para a posição de técnico judiciário nas áreas Administrativa e de Programação de Sistemas, abrindo caminho para aqueles com aptidões técnicas e administrativas.

Por outro lado, para candidatos com nível superior, o concurso CNJ ofereceu diversas especialidades, tais como Judiciária, Administrativa, Contabilidade, Pedagogia, Analista de Sistemas, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Estatística, Psicologia e Sociologia. Isso proporcionou uma gama diversificada de oportunidades para profissionais com diferentes formações e competências.

O processo seletivo foi organizado pelo antigo Cespe/UnB, que hoje é conhecido como Cebraspe. Os candidatos passaram por uma avaliação abrangente, incluindo provas objetivas e discursivas, com o objetivo de identificar os candidatos mais qualificados para integrar a equipe do CNJ.

O que é CNJ

O CNJ atua como um órgão de controle e fiscalização, promovendo a transparência e a eficiência no sistema judiciário.

Uma das principais funções do CNJ é estabelecer diretrizes, metas e políticas para o Judiciário, bem como fiscalizar o cumprimento dessas orientações pelos tribunais de todo o Brasil. Além disso, o CNJ tem competência para investigar e punir magistrados que estejam envolvidos em condutas indevidas.

O Conselho Nacional de Justiça também desempenha um papel importante na promoção da celeridade e da qualidade na prestação de serviços judiciários, bem como na busca por soluções para questões relacionadas à Justiça. Ele atua como um órgão de supervisão, monitorando o desempenho dos tribunais e promovendo ações para aprimorar o sistema como um todo