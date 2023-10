Quando vai sair o edital do concurso INPI?

O concurso INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) está na lista dos editais mais esperados até o momento.

Os aprovados poderão receber salários surpreendentes, acima de R$ 9 mil. Como está o andamento do certame?

Sobre o concurso INPI

O concurso deve sair em breve. A banca escolhida, Cebraspe, teve o extrato de contrato publicado. Com isso, já não mais impeditivos para divulgação do edital.

Os esclarecimentos foram divulgados nesta sexta-feira, 06 de outubro, por meio do Diário Oficial.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) planeja disponibilizar um total de 120 oportunidades, divididas em três categorias, todas com requisito de formação de nível superior. Eis a distribuição das vagas e seus respectivos valores iniciais de remuneração:

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial: Serão ofertadas 40 vagas, com uma remuneração inicial de R$ 8.486,06.

Pesquisador em Propriedade Industrial: Haverá um total de 40 vagas disponíveis, com uma remuneração inicial de R$ 9.409,11.

Tecnologista em Propriedade Industrial: Também serão oferecidas 40 vagas para essa categoria, com uma remuneração inicial de R$ 8.486,06.

Para o cargo de tecnologista, o candidato precisa ter nível superior. Não há requisitos nem regras que especifiquem a área.

Para analistas, as áreas de formação serão as seguintes:



Administração,

Direito,

Contabilidade ou Ciências Contábeis,

Economia ou Ciências Econômicas,

Engenharia Civil,

Engenharia Elétrica,

Arquitetura,

Psicologia

Informática.

Por fim, para pesquisador:

Ciências Biológicas,

Biologia,

Biomedicina,

Biotecnologia,

Genética,

Biologia Molecular,

Bioquímica,

Biofísica,

Microbiologia,

Farmácia,

Engenharia de Bioprocessos,

Engenharia Bioquímica,

Engenharia Biotecnológica,

Engenharia Química,

Engenharia de telecomunicações,

Engenharia elétrica,

Engenharia eletrônica,

Ciência da computação,

Engenharia de computação,

Engenharia de informação,

Telemática,

Engenharia Mecatrônica,

Engenharia de software,

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC),

Engenharia Clínica,

Engenharia Médica,

Engenharia Biomédica,

Engenharia Mecânica,

Bioengenharia,

Neuroengenharia,

Fisioterapia,

Medicina,

Física médica,

Engenharia Física.

Como foi o último concurso INPI

O concurso mais recente realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ocorreu em 2014, com um total de 140 vagas disponíveis.

Dessas, 100 foram destinadas ao cargo de Pesquisador de Propriedade Industrial, abrangendo diversas áreas de atuação, enquanto as restantes 40 vagas foram direcionadas ao cargo de Tecnologista em Propriedade Industrial, também em diversas áreas específicas.

Para ambas as carreiras, era necessário possuir formação de nível superior, variando de acordo com as atribuições do cargo.

É relevante mencionar que a banca organizadora desse certame foi o Cespe/UnB, e todas as vagas oferecidas estavam localizadas no Rio de Janeiro.

Concursos federais

O Concurso Nacional Unificado, também conhecido como Enem dos Concursos, tem sido muito falado ultimamente. O motivo principal é a quantidade de oportunidades.

As chances são para médio e superior e as vagas foram divulgadas. Confira os detalhes e cargos do certame. Concurso Nacional Unificado O aguardado processo seletivo, que tem como objetivo preencher um total de 6.590 vagas distribuídas entre 20 órgãos e entidades públicas, representa uma oportunidade significativa para aqueles que aspiram a uma carreira no serviço público federal. Inicialmente, o governo havia anunciado a disponibilidade de 7.826 vagas, mas nem todos os órgãos públicos optaram por aderir ao modelo de concurso unificado. De acordo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, ainda existe a possibilidade de outros órgãos aderirem até a assinatura do termo de adesão. “Alguns órgãos ainda não entenderam totalmente o modelo e preferiram manter a realização de concursos de forma individual”, afirmou a ministra. A expectativa é que o edital do Concurso Nacional Unificado seja publicado até o dia 20 de dezembro, com a aplicação das provas prevista para ocorrer entre o final de fevereiro e meados de março, abrangendo aproximadamente 180 cidades simultaneamente. Quem vai participar do Concurso Nacional Unificado Confira os órgãos com as vagas: Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) – 502 vagas

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) – 742 vagas

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 520 vagas

Ministério da Gestão e Inovação e transversais – 1.480 vagas

Ministério da Saúde – 220 vagas

Ministério do Trabalho e Emprego – 900 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) – 30 vagas

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) – 40 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) – 40 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – 35 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – 895 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – 296 vagas

Ministério da Cultura – 50 vagas

Advocacia-Geral da União (AGU) – 400 vagas

Ministério da Educação – 70 vagas

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania – 40 vagas

Ministério dos Povos Indígenas – 30 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 60 vagas.