Quando vai sair o edital do concurso Reciprev?

Os salários oferecidos para as diferentes posições no cargo de Assistência de Previdência e Assistência à Saúde variam de acordo com o nível de qualificação e a carga horária:

Técnico em Previdência e Assistência à Saúde (nível técnico): R$ 2.435,99 para uma carga horária de 40 horas semanais.

Analista de Previdência e Assistência à Saúde (Assistente Social): R$ 4.696,92 para uma carga horária de 30 horas semanais. Para as demais áreas, o salário é de R$ 6.262,55 para uma jornada de 40 horas semanais.

Essas remunerações refletem o compromisso da instituição em atrair e recompensar profissionais de diferentes níveis de habilidades e responsabilidades, oferecendo salários competitivos no setor.

Quais os requisitos?

Os requisitos de escolaridade para as posições no campo de Previdência e Assistência à Saúde são os seguintes:

Analista de Previdência e Assistência à Saúde: É requerido um Curso Superior Completo na área específica para a qual se candidatam.

Estes requisitos são fundamentais para determinar a qualificação mínima necessária para cada cargo e garantir que os candidatos tenham a formação educacional adequada para desempenhar suas funções de forma eficaz.

Como foi o último concurso Reciprev

O último edital da Reciprev foi lançado em 2020, no entanto, devido à pandemia, o processo seletivo foi suspenso temporariamente. Nesse período, os candidatos que já estavam inscritos tiveram a oportunidade de solicitar o reembolso da taxa de inscrição.

O processo seletivo foi organizado pela Fundação Carlos Chagas – FCC e ofereceu um total de 15 vagas, abrangendo cargos de nível médio e superior:

Nível Médio:

Cargo: Assistente de Previdência e Assistência à Saúde

Vagas: 4

Nível Médio/Técnico:

Cargo: Técnico em Previdência e Assistência à Saúde

Vagas: Área Contabilidade: 2 vagas Área Informática: 1 vaga



Nível Superior:

Cargo: Analista de Previdência e Assistência à Saúde

Vagas: Área Administrativa: 3 vagas Área Arquivologia: 1 vaga Área Assistência Social: 1 vaga Área Ciência Atuarial: 1 vaga Área Contabilidade: 1 vaga Área Informática: 1 vaga



Essas oportunidades do concurso Reciprev abrangem uma variedade de áreas e níveis de qualificação, visando atender às necessidades da Reciprev e proporcionar uma seleção abrangente de profissionais.

Provas concurso Reciprev

As provas variaram a depender dos cargos:

Nível médio/técnico – Assistente e Técnico em Previdência e Assistência à Saúde:

Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa (15 – peso 1) Noções de Direito Constitucional (5 – peso 1) Noções de Direito Administrativo (5 – peso 1) Legislação (5 – peso 1)

Conhecimentos Específicos (30 – peso 2)

Nível superior – Analista de Previdência e Assistência à Saúde

Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa (15 – peso 1) Noções de Direito Constitucional (5 – peso 1) Noções de Direito Administrativo (5 – peso 1) Legislação (5 – peso 1)

Conhecimentos Específicos (40 – peso 3)

Para os cargos de nível superior, a aprovação seria concedida aos candidatos que obtivessem um mínimo de 40% de acertos na prova de Conhecimentos Gerais e, no mínimo, 50% de acertos na prova de Conhecimentos Específicos.

Enquanto isso, para os cargos de nível médio, a habilitação exigiria um mínimo de 30% de acertos na prova de Conhecimentos Gerais e, pelo menos, 50% de acertos na prova de Conhecimentos Específicos.

Esses critérios estabelecem os padrões mínimos de desempenho necessários para avançar nas diferentes etapas do processo seletivo, garantindo que os candidatos possuam conhecimentos relevantes para as respectivas funções.