Quando vai sair o edital do concurso RJPrev?

A RJPrev, ou Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro, é o seu caminho seguro para uma aposentadoria tranquila e próspera. Imagine poder desfrutar do seu merecido descanso com uma renda extra que permite realizar todos os seus sonhos e desejos. Essa é a missão da RJPrev: oferecer ao servidor público do Rio de Janeiro a garantia de uma aposentadoria mais próspera e segura.

Funciona assim: você contribui mensalmente para construir uma reserva financeira que será o alicerce da sua aposentadoria.

Como um investimento de longo prazo, você coloca dinheiro regularmente e vê seu patrimônio crescer ao longo dos anos. Quando chegar o momento da aposentadoria, você terá uma renda adicional que se soma à previdência social, proporcionando mais conforto e realização nos seus dias de merecido descanso.

A RJPrev opera com toda a segurança e em conformidade com as regulamentações governamentais do estado do Rio de Janeiro. Nossa equipe de especialistas cuida dos investimentos e da gestão dos recursos, garantindo que você possa aproveitar o futuro com total tranquilidade.

