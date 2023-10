Quando vai sair o edital do concurso UFTM?

Mais editais estão chegando. Desta vez, trata-se do concurso UFTM-Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Veja maiores detalhes.

Muitas pessoas aguardam este edital, afinal, quando será liberado?

Concurso UFTM

O caminho para o aguardado concurso da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) está se tornando mais claro a cada dia. O último obstáculo para a publicação do edital foi superado em 20 de outubro, quando o extrato de contrato com a banca organizadora foi oficialmente divulgado no Diário Oficial da União.

O Instituto AOCP, como já anunciado anteriormente, é a empresa responsável por conduzir todo o processo seletivo. De acordo com o documento publicado pela UFTM, o contrato foi assinado em 19 de outubro e terá validade até 20 de outubro de 2024.

Esse período é necessário para garantir que todos os procedimentos do concurso sejam realizados com sucesso, incluindo a publicação do edital, o recebimento de inscrições, a aplicação das provas e a divulgação dos resultados.

A expectativa agora é para a publicação do edital, que trará informações detalhadas sobre as vagas, requisitos, datas das provas e outros aspectos importantes do concurso.

Os candidatos que aguardam ansiosamente essa oportunidade podem começar a se preparar, pois em breve terão a chance de competir por vagas na UFTM. Fique atento para mais atualizações à medida que o processo se desenrola.

Vagas concurso UFTM



Embora a instituição ainda não tenha divulgado o número exato de vagas disponíveis, já está confirmado que o concurso se concentrará no preenchimento efetivo de oportunidades nas carreiras técnico-administrativas.

Quanto às taxas de inscrição, espera-se que elas variem em uma faixa razoável, com valores estimados entre R$ 42 e R$ 50. Essa é uma informação importante para os candidatos que desejam se preparar financeiramente para o processo de inscrição no concurso da UFTM.

À medida que mais detalhes sobre as vagas, requisitos e datas do concurso forem divulgados, os candidatos poderão se preparar com maior precisão para essa oportunidade de carreira.

Portanto, fique atento para atualizações adicionais à medida que mais informações forem liberadas pela instituição.

Sobre o último concurso UFTM

No ano de 2021, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) promoveu seu último concurso, que ofereceu um total de 44 vagas para cargos de Técnico-Administrativo em Educação, abrangendo candidatos com diferentes níveis de formação, desde ensino médio até graduação superior. A própria instituição foi responsável pela organização da seleção.

Para aqueles com ensino médio, as opções de cargos contemplaram:

Técnico de Laboratório (3 vagas).

Técnico em Contabilidade (2 vagas).

Técnico de Enfermagem (2 vagas).

Técnico em Tecnologia da Informação (15 vagas).

Já para os candidatos com nível superior, foram distribuídas da seguinte forma:

Administrador (10 vagas).

Analista de Tecnologia da Informação (5 vagas).

Biólogo (2 vagas).

Engenheiro de Segurança do Trabalho (1 vaga).

Médico (1 vaga).

Nutricionista (1 vaga).

Pedagogo (2 vagas).

Este concurso passado demonstra a variedade de oportunidades oferecidas pela UFTM, abrindo caminho para candidatos de diferentes formações e áreas de atuação.

UFTM

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) é uma instituição de ensino superior localizada na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais, Brasil.

A universidade oferece uma ampla gama de cursos de graduação, pós-graduação e extensão em diversas áreas do conhecimento, incluindo ciências da saúde, ciências sociais, engenharia, humanidades, entre outras. Seu corpo docente é composto por profissionais qualificados e dedicados à pesquisa e ao ensino.

Além de suas atividades acadêmicas, a UFTM desempenha um importante papel na comunidade local, contribuindo para o desenvolvimento da região e promovendo a educação como meio de transformação social.

A instituição realiza concursos públicos para o preenchimento de vagas em diversos cargos, tanto na área acadêmica quanto na administrativa, como mencionado anteriormente. Esses concursos oferecem oportunidades de carreira no ambiente acadêmico e administrativo da UFTM.