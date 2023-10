Quanto custa o “uísque mais caro do mundo” que vai a leilão?

No mundo dos uísques finos e colecionáveis, um nome se destaca como o mais procurado e valioso: Macallan 1926. Esta destilaria escocesa é conhecida por sua excelência na produção de uísques single malt, mas é o Macallan 1926 que realmente chama a atenção dos colecionadores e apreciadores. Com apenas 40 garrafas produzidas, e algumas vendidas por valores exorbitantes em leilões anteriores, o Macallan 1926 é considerado o uísque mais caro do mundo.

O Uísque Mais Caro do Mundo

O Macallan 1926 é um uísque single malt que foi destilado em 1926 e envelhecido em tonéis de xerez por seis décadas antes de ser engarrafado em 1986. Essa garrafa exclusiva é uma verdadeira preciosidade, e seu valor de mercado é estimado em até 1,2 milhão de libras esterlinas, o equivalente a R$ 7,3 milhões. A casa de leilões Sotheby’s será responsável por mais uma venda histórica dessa preciosidade, que está programada para acontecer em novembro deste ano.

Uma História de Sucesso nos Leilões

O Macallan 1926 é conhecido por suas vendas recordes em leilões anteriores. Em 2019, uma garrafa semelhante foi vendida por um valor recorde de 1,5 milhão de libras, aproximadamente R$ 9,2 milhões. Essa venda estabeleceu um novo patamar para o valor de uísques colecionáveis. Agora, a Sotheby’s espera repetir esse sucesso com a venda do Macallan Adami 1926, que tem uma estimativa de valor entre 750 mil libras (R$ 4,6 milhões) e 1,2 milhão de libras (R$ 7,3 milhões).

O chefe global de bebidas exóticas da Sotheby’s, Jonny Fowle, expressou sua empolgação com a oportunidade de leiloar uma garrafa tão icônica novamente. Ele afirmou que o Macallan 1926 é o uísque que todo leiloeiro deseja vender e que todo colecionador deseja possuir. Com a expectativa em torno dessa venda, é provável que o valor alcançado seja mais um recorde para o Macallan 1926.

A Exclusividade do Macallan 1926

A raridade do Macallan 1926 é o que o torna tão valioso e desejado pelos colecionadores. Apenas 40 garrafas foram produzidas, e elas não foram disponibilizadas para compra. Em vez disso, algumas foram oferecidas aos principais clientes da The Macallan. Essa exclusividade aumenta o valor emocional e financeiro dessas garrafas, já que poucos sortudos têm a oportunidade de possuir uma.



Você também pode gostar:

A Arte e o Valor das Garrafas

Cada uma das 40 garrafas do Macallan 1926 possui características únicas e especiais. Elas foram rotuladas e decoradas de maneiras diferentes, o que as torna ainda mais especiais e colecionáveis. Algumas das garrafas foram decoradas com os rótulos icônicos Fine e Rare (Fino e Raro), sendo que uma delas foi vendida por um valor recorde em 2019. Outras garrafas foram lançadas sem rótulo, e uma delas foi pintada à mão pelo artista irlandês Michael Dillon.

As garrafas restantes foram rotuladas por artistas renomados, como o artista pop Peter Blake e o pintor italiano Valerio Adami. Essas garrafas são verdadeiras obras de arte, e seu valor é ainda maior devido à combinação do uísque excepcional com o trabalho desses artistas renomados. Cada garrafa é única e possui sua própria história, o que as torna ainda mais desejadas pelos colecionadores.

O Mistério em Torno das Garrafas Restantes

Embora tenham sido produzidas 12 garrafas de The Macallan Adami 1926, não se sabe ao certo quantas delas ainda existem. Acredita-se que uma delas tenha sido destruída em um terremoto no Japão em 2011, e acredita-se também que pelo menos uma tenha sido aberta e consumida. O mistério em torno dessas garrafas aumenta seu valor e torna cada leilão uma oportunidade única para os colecionadores.

Garrafa exclusiva

O Macallan 1926 é o uísque mais caro do mundo, e sua venda em leilões tem sido um verdadeiro sucesso. Com seu valor estimado em até 1,2 milhão de libras, essa garrafa exclusiva é uma verdadeira preciosidade. Sua exclusividade, combinada com seu envelhecimento excepcional e o trabalho de renomados artistas em suas garrafas, tornam o Macallan 1926 um objeto de desejo para os colecionadores de uísque. O leilão da Sotheby’s em novembro será mais uma oportunidade para os apaixonados por uísque competirem pela chance de possuir essa verdadeira joia.