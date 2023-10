Quanto custa para transferir um veículo? Como fazer? Veja

Se você está comprando ou recebendo um veículo, seja por qual motivo for, é importante saber quanto custa transferi-lo. Esse processo é essencial para atualizar os registros legais e garantir que o novo proprietário tenha todos os direitos e responsabilidades sobre o veículo. Neste guia completo, vamos explorar os custos envolvidos na transferência de um veículo, os serviços de despachantes, o tempo médio necessário para concluir o processo e um passo a passo detalhado. Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre como transferir um veículo.

Quais são as taxas para transferir um veículo?

As taxas para transferir um veículo podem variar significativamente de acordo com o estado brasileiro em que você se encontra. Cada unidade federativa estabelece seus próprios valores, que são atualizados anualmente. É importante consultar o Departamento de Trânsito (Detran) ou o Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) do seu estado para obter informações atualizadas sobre as taxas específicas. No entanto, vamos apresentar alguns valores praticados em alguns estados brasileiros:

Bahia: R$ 225,62

Ceará: R$ 206,07

Distrito Federal: R$ 179

Espírito Santo: R$ 395,24

Mato Grosso: R$ 226,90

Minas Gerais: R$ 246,81

Pará: R$ 247,78

Paraná: R$ 130,61

Rio Grande do Sul: R$ 174,63

Rio de Janeiro: R$ 183,24

Santa Catarina: R$ 174,94

São Paulo: R$ 263,80

Lembrando que esses valores são apenas uma referência e podem sofrer alterações ao longo do tempo. Portanto, é fundamental consultar as informações atualizadas no Detran ou CRVA do seu estado.

Quanto um despachante cobra para transferir um veículo?

Se você preferir, pode optar por contratar um despachante para cuidar do processo de transferência do veículo. O valor cobrado por um despachante pode variar de acordo com o estado, a cidade e até mesmo com a empresa ou profissional contratado. É importante ressaltar que, caso haja pendências a serem resolvidas durante o processo de transferência, o valor do serviço do despachante pode aumentar. Em média, os serviços de um despachante podem custar entre R$ 100 e R$ 500, ou até mais. Por isso, é importante pesquisar e comparar os preços antes de contratar um despachante para evitar surpresas desagradáveis.

Quanto tempo demora para transferir um veículo?

Após a compra do veículo e a assinatura do Certificado de Registro do Veículo (CRV), o novo proprietário tem até 30 dias para realizar a transferência. É importante respeitar esse prazo, pois a falta de transferência dentro do prazo estabelecido pode resultar em multas e até mesmo pontos na carteira de habilitação. O processo de transferência, em si, costuma levar em média três dias para ser concluído. No entanto, o tempo pode variar de acordo com a demanda do Detran ou CRVA do seu estado e com a eficiência do despachante, caso você opte por contratar um.



Você também pode gostar:

Passo a passo: como transferir um veículo?

Agora que você já tem uma noção dos custos envolvidos e do tempo necessário para transferir um veículo, vamos apresentar um passo a passo detalhado para que você possa realizar o processo de forma correta e sem complicações. Siga as etapas abaixo:

Documento de transferência

Antes de iniciar o processo de transferência, é necessário preencher o Certificado de Registro do Veículo (CRV) ou, caso o veículo já possua o documento digital (CRLV-e), preencher a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo Eletrônica (ATPV-e) pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Em ambos os casos, é necessário que tanto o antigo quanto o novo proprietário assinem o documento, reconhecendo firma em cartório.

Comunicação de venda

Caso o documento de transferência tenha sido preenchido em papel, com assinatura em cartório, é recomendado que o antigo proprietário registre uma Comunicação de Venda em um CRVA. Esse registro serve como uma forma de comunicar a venda do veículo às autoridades competentes. Caso o preenchimento do documento de transferência tenha sido feito de forma digital, a Comunicação de Venda é realizada automaticamente.

Guia de pagamento

Após a assinatura do documento de transferência, o comprador tem até 30 dias para emitir a guia de pagamento GAD-E no site do Detran ou CRVA. Essa guia deve ser paga em um dos bancos indicados no documento.

Vistoria

Com a guia de pagamento paga, é hora de levar o veículo para realizar a vistoria no CRVA. Essa vistoria tem como objetivo verificar as condições do veículo e garantir que ele esteja apto para a transferência de propriedade. Após a vistoria, o processo de transferência será finalizado e o novo proprietário receberá o documento atualizado em seu nome.

Procedimentos burocráticos

Transferir um veículo envolve custos, tempo e alguns procedimentos burocráticos. É importante estar ciente de todas as etapas e requisitos necessários para realizar a transferência de forma correta e evitar problemas futuros. Consultar o Detran ou CRVA do seu estado para obter informações atualizadas sobre as taxas e procedimentos específicos é fundamental. Além disso, considere a opção de contratar um despachante se preferir ter um profissional cuidando de todo o processo. Com as informações e orientações apresentadas neste guia, você estará preparado para transferir um veículo com segurança e tranquilidade.