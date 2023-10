quanto custa? Quem pode ter? Como Solicitar? Confira

Você já pensou em ter um cartão de crédito internacional? Esse tipo de cartão permite que você faça compras em sites e lojas de outros países, além de acumular milhas e benefícios exclusivos.

Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre este serviço, quanto custa ter um cartão da modalidade e quem pode solicitar. A seguir, confira a matéria na íntegra e veja a resposta para estas e outras dúvidas.

O que é um cartão de crédito internacional?

Um cartão de crédito internacional é um cartão que permite ao consumidor fazer compras em moeda estrangeira, seja online ou presencialmente. Nesse sentido, ele funciona como um cartão de crédito comum, mas tem a vantagem de ser aceito em mais de 200 países e territórios.

Além disso, ele pode oferecer vários outros benefícios como seguros de viagem, assistência médica, descontos em hotéis e lojas, programas de fidelidade e milhas aéreas.

Quanto custa?

O custo de ter um cartão de crédito internacional depende da instituição financeira que emite o cartão, do tipo de cartão (básico, intermediário ou premium) e do perfil do cliente (renda, histórico de crédito, entre outros).

Em geral, os cartões internacionais têm uma anuidade mais alta do que os nacionais, mas esse valor pode ser reduzido ou isento dependendo do uso do cartão ou da negociação com o banco ou a operadora.

Além da anuidade, outro custo que deve ser considerado é o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que é cobrado em todas as transações internacionais.



Você também pode gostar:

Em 2023, o IOF é de 5,38% sobre o valor da compra em reais, e integra a fatura do cartão. Por exemplo: se você comprar um produto de US$ 100 em um site americano, e o dólar estiver cotado a R$ 5, você pagará R$ 500 pela compra, mais R$ 26,90 de IOF.

Quem pode ter um cartão de crédito internacional?

Para ter um cartão de crédito internacional, é necessário atender aos requisitos da instituição financeira que emite o cartão. As regras podem mudar a depender da instituição. Mas, em geral, algumas mais importantes devem ser:

Ter mais de 18 anos;

Comprovar renda mínima (que varia conforme o tipo de cartão);

Ter um bom histórico de crédito (sem restrições no CPF ou dívidas em atraso);

Ter uma conta corrente ou poupança no banco ou na operadora do cartão.

Como solicitar?

Existem várias formas de solicitar um cartão de crédito internacional. Uma delas é entrar em contato com o seu banco ou a operadora do seu cartão atual. Assim, será possível verificar se você tem direito a um upgrade para um cartão internacional.

Outra forma é pesquisar as opções disponíveis no mercado e escolher a que melhor se adapta às suas necessidades e ao seu bolso. Você pode fazer isso pela internet, pelo telefone ou pessoalmente nas agências ou lojas.

Para solicitar o cartão, será necessário preencher uma proposta com os seus dados pessoais, profissionais e financeiros, e enviar cópias dos seus documentos (RG, CPF, comprovante de renda e de residência). Dessa maneira, a instituição financeira irá fazer a análise e poderá aprovar ou recusar o seu pedido. Se aprovado, você receberá o seu cartão em casa ou poderá retirá-lo na agência ou loja.

Vantagens do cartão de crédito internacional

A principal função do cartão de crédito internacional é oferecer ao consumidor a possibilidade de fazer compras em outros países. No entanto, essa função pode trazer ainda outras vantagens. Com ele, o usuário pode:

Viajar para o exterior sem se preocupar com a troca de moeda ou o limite do cartão;

Acumular milhas e pontos que podem ser trocados por passagens aéreas, hospedagens, produtos e serviços;

Contar com benefícios como seguros de viagem, assistência médica, descontos em hotéis e lojas, salas VIP em aeroportos e muito mais;

Aumentar o seu limite de crédito conforme o seu uso do cartão e o seu relacionamento com a instituição financeira.