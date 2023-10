Quanto ganha um Agente Administrativo da PF

Se você quer seguir uma carreira que traga retorno financeiro, prestígio social e muita realização pessoal, pode considerar uma vaga como agente administrativo da PF.

Afinal de contas, esse é um dos cargos de nível médio com maior remuneração. Além disso, também oferece a oportunidade de trabalhar em uma das instituições mais respeitadas do Brasil, ou seja, a Polícia Federal.

A saber, o concurso para provimento dessas vagas não é tão recorrente, e acontece de modo mais sazonal. Porém, o certame está para sair e, se você quiser aumentar suas chances de conseguir uma colocação, precisa começar a se preparar com antecedência.

Pensando nisso, hoje trouxemos várias informações sobre o assunto. Por exemplo, como o valor dos salários, quais as atribuições do cargo e muito mais. Portanto, continue lendo até o final e não perca nada importante.

O que um agente administrativo da PF faz?

Dentro da complexa engrenagem que é a Polícia Federal, os agentes administrativos desempenham um papel de suma importância. Aliás, as suas responsabilidades abarcam um amplo leque de tarefas de suporte técnico e administrativo. Sendo assim, abrange áreas cruciais como administração, recursos humanos, finanças, logística, tecnologia da informação, comunicação social e segurança institucional.

Em outras palavras, esses profissionais são os alicerces que mantêm a organização unida e em pleno funcionamento. Além disso, para entender melhor o que esse servidor faz de fato, é fácil. Por exemplo, ele é o responsável por emitir passaportes e cuidar da parte burocrática da instituição.

Ou seja, essa carreira embora seja na PF, não se enquadra nos concursos de Polícia previstos no artigo 144 da CF.

Qual o salário de um agente administrativo da PF?



Como dissemos no início, esse cargo oferece um salário inicial altamente atrativo para um cargo de nível médio, o que o torna uma opção bastante interessante para muitos candidatos a concursos públicos. Em especial aqueles que não possuem um diploma universitário.

Atualmente, o salário base é fixado em R$ 2.484,28. Mas esse número cresce bastante devido a uma gratificação de desempenho de atividade de apoio técnico administrativo (GDATPF), cujo valor é de R$ 2.467,00.

Além disso, o servidor também recebe um auxílio-alimentação de R$ 658,00, o que dá uma remuneração inicial total de R$ 4.951,28.

Requisitos para se tornar um profissional dessa área

Para ser um agente administrativo da PF, é preciso cumprir alguns requisitos obrigatórios que incluem:

Escolaridade: É interessante possuir ensino superior completo, pois isso serve como critério de desempate no certame; Concurso público: O acesso ao cargo de Agente Administrativo na Polícia Federal é viabilizado exclusivamente através da aprovação em um concurso público. Sendo assim, os candidatos devem registrar suas inscrições quando o edital do concurso estiver aberto; Provas: Os candidatos são submetidos a provas objetivas e/ou discursivas que abrangem áreas de conhecimento tanto gerais quanto específicas, como português, informática, direito administrativo, entre outros; Etapas suplementares: Além das provas, o processo seletivo pode incluir fases adicionais como testes de aptidão física , avaliação de títulos, exames psicotécnicos e investigação social. Treinamento: Após a aprovação no concurso, os candidatos selecionados são encaminhados para a Academia Nacional de Polícia. Em suma, passam por um treinamento intenso que os capacita para desempenhar suas funções com excelência na Polícia Federal.

Por fim, cabe informar que os requisitos e o processo seletivo podem estar sujeitos a variações ao longo do tempo. Assim, o ideal é consultar o edital mais recente do concurso para obter informações em detalhes sobre os requisitos e as etapas do processo de seleção.

Dicas para ir bem no concurso para agente administrativo da PF

Como já dissemos, os concursos para preencher vagas no setor administrativo da Polícia Federal não acontecem em intervalos regulares. No entanto, o rumor na comunidade é de que um certame saia em breve.

Portanto, para sair na frente, é importante começar a se preparar antes mesmo do lançamento do edital. Nesse sentido, aqui estão algumas dicas valiosas:

Estude disciplinas básicas, como Língua Portuguesa, Matemática, Administração Funcional, pois são as mais cobradas no certame;

Lembre-se de que o concurso não é para policial, ou seja, os cargos não são de escrivão , investigador, delegado, etc. Então, foque na parte administrativa e nos conhecimentos correlatos a essa área;

Tenha um lugar fixo para estudar, pois praticar em diferentes lugares pode fazer você perder o foco;

Mantenha a disciplina nos estudos mesmo que tenha poucas horas por dia para se dedicar a eles;

Fique de olho para saber quando o edital sai, pois o concurso é bastante concorrido e quanto mais cedo você se inscrever e souber os detalhes, melhor.

Inclusive, para essa última dica, é só voltar sempre aqui pois traremos em primeira mão assim que houver novidades sobre o certame para agente administrativo da PF!