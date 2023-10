quanto valem? Você vai se surpreender!

O colecionismo de moedas e cédulas antigas tem atraído muitos entusiastas nos últimos anos. Os numismatas, como são conhecidos, buscam por itens raros e preciosos, e algumas das peças mais cobiçadas são as cédulas raras de 1 real e 1 cruzeiro. Elas podem valer muito mais do que seu valor facial. Leia até o final e entenda.

A raridade da cédula de 1 real

Lançada em 1994, durante a implementação do Plano Real, a cédula de 1 real circulou até 2005. Com a substituição da cédula pela moeda de 1 real, a nota tornou-se um item raro e valioso para os colecionadores.

Apreciando a nota de 1 real

A nota de 1 real que mais interessa aos numismatas precisa ter certas características. A cobiçada cédula é verde e apresenta a Efigie da República e um beija-flor. Além disso, deve ter as letras BA no registro de série e a assinatura de Pedro S. Malan e Gustavo J. L. Loyola. As cédulas com essas características são de séries que vão de 0001 até 0072.

Hoje, uma nota de 1 real com essas características pode ser vendida por até R$ 400.

Cédula de 1 Cruzeiro

A Cédula de 1 cruzeiro pode chegar a valer até R$350. Veja todos detalhes no vídeo abaixo:



O mundo do colecionismo de cédulas e moedas é fascinante e repleto de surpresas. Quem diria que uma simples cédula de 1 real e de 1 cruzeiro poderia valer uma fortuna? Para os numismatas, cada peça tem um valor inestimável, seja pelo seu valor monetário ou pelo seu valor histórico. Elas podem alcançar juntas R$750.

Se você tem uma cédula de 1 real guardada em casa, pode estar com uma pequena fortuna nas mãos. Mas lembre-se: as notas e moedas só têm valor se estiverem em bom estado de conservação. Então, cuide bem da sua coleção!

Onde Vender Cédulas Raras?

Para quem está em busca de vender suas céduls raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas cédulas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Cédulas Raras?

Existem vários compradores de cédulas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700

Cuidados ao Vender Cédulas Raras

Ao vender moedas raras, é importante ter cuidado para garantir que você obtenha o melhor preço possível. Aqui estão algumas dicas:

Faça sua pesquisa: Antes de vender sua moeda, faça uma pesquisa para descobrir quanto ela vale. Isso pode envolver consultar um livro de referência, procurar vendas comparáveis online, ou obter uma avaliação profissional. Conheça seu comprador: Antes de vender sua moeda, certifique-se de que você está lidando com um comprador respeitável. Isso pode envolver verificar referências, ler avaliações online, ou obter recomendações de outros colecionadores. Proteja sua moeda: Ao vender sua moeda, certifique-se de que ela está adequadamente protegida para evitar danos. Isso pode envolver o uso de um estojo de moedas ou de uma manga plástica.