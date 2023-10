Quão sem precedentes é o confronto da World Series de 2023? A estatística que mostra que é única

Tele Série Mundial de 2023 está definido – e é um confronto que poucos no beisebol previram.

O rangers do Texas irá hospedar o Arizona Diamondbacks na noite de sexta-feira, no Jogo 1 do Série Mundial. Marca a primeira vez em MLB história que duas equipes que perderam mais de 100 jogos dois anos antes se enfrentarão no Clássico de outonoEnquanto o guardas e Diamantes silenciaram muitos céticos em seu caminho para a série final da temporada de 2023.

De 100 derrotas para o clássico de outono

É altamente incomum que um Liga Principal de Beisebol executar uma reviravolta tão rapidamente quanto vimos o guardas e a Diamantes reverter suas fortunas – e muito menos fazê-lo em um nível alto o suficiente para alcançar o Série Mundial. Arizona está a duas temporadas de uma campanha desastrosa de 52-110, enquanto Texas perdeu 102 jogos na mesma temporada.

As duas equipes se recuperaram de maneiras diferentes. O Arizona graduou os melhores prospectos para as grandes ligas e fez negociações inteligentes, ao mesmo tempo que manteve a folha de pagamento baixa. Corbin Carroll levou os Diamondbacks à vitória no jogo 7 do NLCSe o jovem de 23 anos vencerá Novato do Ano na NL honras no final da temporada. Apanhador Gabriel Morenotambém de 23 anos, fez grandes sucessos ao longo da pós-temporada e lidou com a equipe de arremessadores com a experiência de um veterano.

O Texas gastou mais de US$ 500 milhões em agentes livres de grandes nomes, como Corey Seager e Marcus Semien — um plano que não rendeu dividendos imediatamente, mas que certamente provou ser bem-sucedido agora. O guardas teve o melhor ataque do AL durante a temporada regular e acertou o Houston Astros com 20 corridas nos dois últimos jogos do ALCS.

Rangers são favorecidos

Texas perdeu por pouco um campeonato em 2011, a última vez que se classificou para o Série Mundial. Os criadores de probabilidades não esperam que isso aconteça desta vez, já que os guardas são os primeiros favoritos nas apostas para ganhar tudo pela primeira vez desde que se mudaram para o oeste em 1972.

Isso não vai incomodar o Diamantesque não foi o favorito para vencer nenhum dos 12 jogos anteriores da pós-temporada este ano – e chegou à World Series com um recorde de 9-3. Arizona também está acostumado a começar fora de casa, onde iniciou cada série de playoffs em outubro.