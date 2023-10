Que dia sai New Heights, o podcast dos irmãos Travis e Jason Kelce e onde você pode ouvi-lo?

EUparece que todo mundo tem um podcast hoje em dia e a situação não é diferente para os irmãos da NFL Travis e Jason Kelce.

Eles entretêm os fãs todas as semanas, discutindo os acontecimentos na NFL com informações especiais fornecidas Travis joga para o Chefes de Kansas City e Jasão joga para o Filadélfia Eagles.

Eles têm 21 anos no esporte, o que significa que há muitas histórias para contar. Como você pode esperar com os acontecimentos recentes, o número de ouvintes está crescendo.

Os ouvintes do podcast New Heights crescem após o surgimento de Taylor Swift

Travis Kelce está romanticamente envolvido com uma estrela pop Taylor Swift e isso levou a um aumento no número de ouvintes e no interesse em Kelcecarreira.

O podcast está em seu segundo ano de existência, mas rapidamente se tornou o podcast mais ouvido desde Kelce e Rápido comecei a namorar, o que muitas pessoas previram.

Quando você pode ouvir New Heights?

Novos episódios de New Heights são lançados todas as quartas-feiras durante a temporada da NFL para que os fãs possam saber todas as novidades e ouvir entrevistas com convidados especiais.

Em um episódio recente, Kelce estava falando sobre sua última lesão.

“Estou aqui sendo velho pra caralho e me matando”, disse ele. “Porque ninguém está fazendo isso comigo além de mim”, disse ele.

“Eu me sinto como um maldito jamoke, um vovô, toda vez que vou lá e me machuco.”

“Rolou, eu rolei meu tornozelo”, disse Travis. “Foi como [in] basquete … você está caindo de um rebote e apenas gira o tornozelo.

“Foi uma pena, você assistiu em câmera lenta, meu tornozelo meio que escorregou alguns centímetros e então finalmente agarrou a grama e esse foi o problema: quando você escorrega, você não escorrega direto pela grama. “