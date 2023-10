Que manhã incrível: A cirurgia no cotovelo de Paulo Costa muda sua visão sobre a luta do UFC 294 contra Khamzat Chimaev?

Paulo Costa ganhou as manchetes na segunda-feira após revelar que passou por uma cirurgia no cotovelo algumas semanas antes de sua luta programada no co-evento principal do UFC 294 contra Khamzat Chimaev e, além disso, prometeu não apenas aparecer para enfrentar Chimaev, mas vencê-lo. . A revelação muda a forma como você vê o confronto?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage à notícia, por que Costa pode não estar recebendo crédito suficiente no início e se isso muda as coisas a menos de duas semanas da competição. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem a grande finalização de Bobby Green sobre Grant Dawson e para onde ele vai no UFC Vegas 80, o teto de Usman Nurmagomedov após sua defesa unilateral do título no Bellator 300, Joaquin Buckley e Joe Pyfer obtendo grandes vitórias no último sábado e o que poderia ser próximo para eles e muito mais.

