Que manhã incrível: O que vem por aí para Islam Makhachev se ele vencer Alexander Volkanovski no UFC 294?

Islam Makhachev pode somar duas vitórias sobre um dos melhores lutadores do planeta no mesmo ano, quando enfrentar o campeão peso pena Alexander Volkanovski no UFC 294, no sábado. Com o atual detentor do título dos leves sugerindo uma mudança para 170, caso ele vença Volkanovski novamente, esse é o melhor curso de ação?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, tenta responder a essa pergunta, além de defender a mudança dos meio-médios caso Makhachev decida fazê-lo, mas sob uma condição. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o retorno de Khamzat Chimaev contra Kamaru Usman, qual lutador fora das duas lutas principais precisa mais de um desempenho impressionante, a estreia de Shara Magomedov no UFC, Muhammad Mokaev vs. encerrar suas carreiras como os 20 melhores lutadores de todos os tempos e muito mais.

