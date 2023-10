Que manhã incrível: Tyson Fury x Francis Ngannou, recapitulando outra semana caótica de notícias do UFC

Embora o UFC esteja em uma rara semana de folga, a promoção certamente teve sua cota de manchetes após o UFC 294, entre a vitória por nocaute de Islam Makhachev sobre Alexander Volkanovski, as questões em torno da divisão dos médios após a vitória de Khamzat Chimaev sobre Kamaru Usman, bem como o UFC 295 abalos devido à lesão de Jon Jones.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, responde a perguntas sobre a semana caótica do UFC, a luta de Jones com Stipe Miocic sendo cancelada e substituída por Sergei Pavlovich x Tom Aspinall pelo título interino dos pesos pesados, como perder Jones x Miocic pode ser um grande golpe para o card, e comparar o UFC 295 com outros cards de luta do Madison Square Garden. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem Tyson Fury x Francis Ngannou, se Ngannou puder ser competitivo, o que poderia ser a atração principal do evento do UFC em 2 de dezembro em Austin e o retorno esperado da promoção à China na semana seguinte, junto com uma série de Free-For-All Perguntas de sexta-feira de fora do mundo do MMA.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

