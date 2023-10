Que outros atores de Friends infelizmente faleceram?

A trágica morte de Matthew Perry fez com que milhões de fãs da série se lembrassem de outros atores da popular comédia que infelizmente faleceram. Durante as dez temporadas da série icônica, vários atores e atrizes estrelaram Friends como personagens recorrentes ou em participações especiais.

Robin Willians

O lendário Robin Willians foi destaque em um episódio da terceira temporada interpretando um personagem chamado Tomas, que em uma conversa “íntima” revela ao amigo Tim, interpretado por Billy Cristalque sua esposa o está traindo com seu ginecologista.

A aparição de ambos os atores não foi planejada, porém, Williams e Crystal estavam em um set próximo, então visitaram o estúdio.

Os produtores perguntaram se eles gostariam de fazer um pequeno papel, e até improvisaram o diálogo do episódio chamado Aquele com o melhor campeão de luta.

Williams faleceu em 11 de agosto de 2014, depois de cometer suicídio. Poucos dias depois, sua esposa revelou que o ator sofria de demência com corpos de Lewy.

Taylor Negron

Taylor Negron foi o ator que interpretou Alessandro, dono do restaurante de mesmo nome que foi destruído pelas críticas de Monica (Courteney Cox) no episódio The One Where They Going To Party da quarta temporada.

Depois da feroz coluna escrita por Irmã de Ross, Alessandro decide ir ao apartamento dele para confrontá-la, momento em que é surpreendido pelo molho de tomate dela, por isso a contrata como chefe de cozinha de sua cozinha.

Negron faleceu devido a câncer de fígado em 10 de janeiro de 2015, em Los Angeles. Ele tinha 57 anos.

Stan Kirsch

Stan Kirsch interpretou Ethan, estrelando o episódio da primeira temporada de “The One With The Ick Factor”. Nesse episódio, o jovem namora Mônica, alegando ter 22 anos. Porém, ela finalmente descobre a verdade: ele tinha 17 anos e ainda era estudante.

O artista tirou a própria vida no banheiro de sua residência em Janeiro de 2020que pegou todos aqueles próximos a ele de surpresa

Max Wright

Famoso por seu papel como homem de família Willie TanneEm Alf, Max Wright apareceu em dois episódios de Friends. Na comédia, o ator era o gerente original da cafeteria Central Perk, até ser finalmente substituído por Gunther.

O ator morreu aos 75 anos em Junho de 2019 depois de uma longa batalha contra o câncer.

James Michael Tyler

Depois que Max Wright interpretou o dono do Central Perk James Michael Tyler interpretou Gunther, o gerente da cafeteria que estava apaixonado por Rachel Green. Tyler interpretou Gunther em 148 episódios da série.

Tyler foi diagnosticado com câncer de próstata em 2018, no entanto, manteve o assunto em segredo até Junho de 2021 um pouco depois da reunião de Friends, ele acabou morrendo de complicações após a metástase da doença.

Ron Leibman

Leibman foi o ator que interpretou o pai autoritário de Rachel (Jennifer Aniston), Dr.Leonardo Verde. Na série, ele tem vários desentendimentos com Ross (David Schwimmer), a quem provoca repetidamente.

O ator morreu de complicações de pneumonia em Dezembro de 2019conforme confirmado por seu representante Robert Attermann.