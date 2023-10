Que tal concorrer a R$ 90 milhões na MEGA-SENA?

Uma das modalidades da loteria, a Mega-Sena, está programada para realizar o sorteio de um prêmio no valor de R$ 90 milhões hoje, sábado (28). Para participar, é possível fazer apostas em estabelecimentos, como lotéricas, ou através dos meios eletrônicos fornecidos pela Caixa Econômica Federal até as 19h.

O prêmio da Mega-Sena está atualmente acumulado após ocorrência de oito concursos anteriores. Há quem diga que neste sábado, ao menos um brasileiro se tornará milionário, mas pode ser que a modalidade ainda continue acumulada por mais uma rodada.

Concursos anteriores da Mega-Sena premiaram nas faixas menores

No concurso 2649, as dezenas sorteadas foram: 06, 11, 26, 32, 46 e 56. Nesse sorteio, um total de 76 apostadores, incluindo nove de Minas Gerais, acertaram a quina, recebendo um prêmio individual de R$ 52.779,21.

Para aqueles que optam pelo bilhete simples, com um custo de R$ 5, a probabilidade de acertar todas as seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões. No entanto, para aqueles que escolhem preencher o jogo com 20 dezenas, o que tem um custo de aproximadamente R$ 194 mil, a chance de ganhar aumenta consideravelmente, sendo de uma em 1.292.

A Mega-Sena concede prêmios significativos para quem acertar os seis números sorteados. Contudo, também oferece recompensas menores para quem acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Como apostar na loteria

Pessoas maiores de 18 anos podem fazer apostas através dos meios eletrônicos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. O valor mínimo para uma aposta é de R$ 30, com um limite máximo de R$ 500. Os jogadores têm a opção de escolher a quantidade de números que desejam apostar, ou podem permitir que o sistema faça uma seleção aleatória. Além disso, é possível utilizar sites que geram números aleatórios para suas apostas.



Quantos mais jogos fizer, mais chance de ganhar na Mega-Sena?

Em princípio, engajar-se em uma maior quantidade de jogos aumentará suas possibilidades de sair vitorioso. Para ilustrar, se houver um conjunto de 100 tíquetes para uma rifa e você adquirir cinco deles, sua probabilidade de ganhar será de 5%, em contraste com 1% ao adquirir um único tíquete.

Entretanto, quando se trata de loteria, o cenário se torna um tanto mais complicado. Isso ocorre devido ao fato de que não são comercializados bilhetes específicos, mas, sim, uma série de números que serão sorteados.

Qualquer quantidade de indivíduos pode selecionar a mesma sequência numérica que você. E, caso esses números sejam sorteados, todos os participantes terão que compartilhar o prêmio. Além disso, as probabilidades de efetivamente ganhar o grande prêmio são ínfimas.

Por exemplo, se você estiver participando do sorteio da Mega-Sena, será necessário acertar seis números para conquistar uma quantia milionária. Essas probabilidades correspondem a 1 em 50.063.860. Ao adquirir dois bilhetes, as probabilidades aumentam para 2 em 50.063.860. Especialistas em estatística afirmam que essas chances são tão reduzidas que a maioria das pessoas tem dificuldade em compreendê-las verdadeiramente.

Bolões da loteria

Se comprar mais bilhetes é uma estratégia que não parece ser eficaz, como é possível melhorar suas chances de vencer na loteria? Bem, uma das alternativas mais viáveis é participar de um bolão. Um bolão consiste em um grupo de indivíduos que contribuem com dinheiro regularmente para adquirir uma quantidade significativa de bilhetes.

Essa abordagem permite que você aumente suas probabilidades de ganhar sem gastar muito mais do que já investia. No entanto, existe um desafio a considerar. Caso, por uma reviravolta do destino, o bolão ao qual você pertence vença, o prêmio terá que ser dividido entre todos os participantes.

Por exemplo, se o bolão tiver 200 pessoas e um dos bilhetes ganhar R$ 10 milhões, cada membro receberia apenas R$ 50 mil, antes dos descontos fiscais. Além disso, ganhar como parte de um bolão pode criar complicações, envolvendo discussões e dificuldades para algumas pessoas ao lidar com a súbita entrada de dinheiro.