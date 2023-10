‘Que vergonha’: os profissionais reagem à bizarra derrota por desqualificação de Dillon Danis para Logan Paul

Dillon Danis não cumpriu suas palavras.

Danis sofreu uma derrota desequilibrada e bizarra no sábado, perdendo cinco rounds cada vez mais estranhos para Logan Paul antes de iniciar uma confusão e ser desclassificado com uma tentativa desleixada de guilhotina no sexto round de sua luta como atração principal no Misfits Boxing’s Prime Card em Manchester.

Não é de surpreender que o desempenho apático de Danis tenha feito muita gente falar no mundo dos esportes de combate. Veja como eles reagiram abaixo.

Plano de jogo inteligente até agora, Logan Paul parece estar ficando cansado? Talvez -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 14 de outubro de 2023

Espero que Dillion Dani’s não esteja representando o MMa neste – JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) 14 de outubro de 2023

Logan acertou alguns figurões no 2º lugar, Dillion apenas jogando na defesa, mas comeu alguns grandes. Logan vence por 2 a 0 -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 14 de outubro de 2023

Esta não é uma boa luta de boxe -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 14 de outubro de 2023

Não acredito que vocês pagaram por isso -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 14 de outubro de 2023

“É como Rocky e Drago” – uma luta nada parecida -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 14 de outubro de 2023

Que espetáculo, de nada. -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 14 de outubro de 2023

Logan acabou de vencer 8 rodadas de 6 – Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 14 de outubro de 2023

Você sabe que as coisas não estão bem quando os comentaristas atacam você haha -Max Holloway (@BlessedMMA) 14 de outubro de 2023

Como ele sentiu falta do segurança – Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 14 de outubro de 2023

Você tem carne, você luta! é uma pena que estivesse sob as regras do boxe, mas ainda assim é um bom circo #PaulDanis -Charles Jourdain (@JourdainAir) 14 de outubro de 2023

“ASSINE O CONTRATO” – chamando um cara que já venceu você e está literalmente lutando contra a próxima selvageria -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 14 de outubro de 2023