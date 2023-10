QUEIMA DE ESTOQUE! TRAMONTINA anuncia produtos por R$ 5; confira as datas

A Tramontina, renomada marca de utensílios domésticos, está realizando mais uma edição da sua famosa queima de estoque. Nessa oportunidade, os consumidores terão a chance de adquirir produtos a preços irresistíveis, a partir de R$ 5. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam renovar seus utensílios de cozinha ou adquirir presentes de qualidade por um valor extremamente acessível.

A Queima de Estoque da Tramontina

A queima de estoque da Tramontina é um evento anual aguardado com grande expectativa pelos consumidores. Durante essa promoção, a marca disponibiliza produtos que estão saindo de linha ou que possuem pequenos defeitos, com descontos que chegam a ultrapassar os 50%. Essa é uma estratégia inteligente da empresa para garantir a renovação do seu catálogo de produtos e proporcionar oportunidades imperdíveis aos seus clientes.

Local e Datas do Evento

A queima de estoque da Tramontina acontecerá na loja T Factory Store, localizada em Carlos Barbosa, na bela região da Serra Gaúcha. O evento será dividido em duas semanas, ocorrendo entre os dias 19 e 21 de outubro, e também entre os dias 26 e 28 do mesmo mês. O horário de funcionamento será das 9h às 18h, de quinta a sexta-feira, e das 9h às 16h30 aos sábados.

Produtos Tramontina em Destaque

Durante a queima de estoque, a Tramontina oferecerá uma variedade de produtos com descontos imperdíveis. Dentre os destaques, estão os talheres de cabo de madeira, que estarão disponíveis por apenas R$ 5, um verdadeiro achado para quem busca qualidade e economia. Além disso, panelas de inox, que normalmente custam R$ 320, serão vendidas por apenas R$ 149.

Ao todo, serão colocados à venda 150 mil itens, garantindo que os clientes tenham diversas opções para escolher. Outros produtos que estarão com preços especiais incluem frigideiras, facas profissionais, chaleiras e panelas de alta qualidade. Essa é a oportunidade perfeita para adquirir produtos duráveis e funcionais por um valor surpreendente.

Sucesso nas Edições Anteriores



Você também pode gostar:

A queima de estoque da Tramontina já se tornou um evento tradicional e de grande sucesso. Em maio deste ano, a marca realizou uma edição no município de Farroupilha, onde mais de 200 mil produtos foram vendidos para mais de 25 mil pessoas. Esse sucesso é reflexo da qualidade dos produtos Tramontina e dos descontos irresistíveis oferecidos durante o evento.

A Força da Marca no Rio Grande do Sul

A Tramontina possui uma forte presença no Rio Grande do Sul. Além de realizar a queima de estoque em diferentes cidades do estado, a marca também participou da Expoagas, a principal feira de supermercados da região. Essa participação demonstra a confiança que os gaúchos têm nos produtos Tramontina e a relevância da marca no mercado.

Em uma entrevista, o gerente de vendas da Tramontina no Sul, Clovis Gusso, revelou que os gaúchos têm preferência por facas, talheres e panelas da marca. As facas e talheres são os produtos mais procurados, enquanto as panelas antiaderentes lideram em faturamento. Essa preferência é resultado da durabilidade, design e qualidade dos produtos Tramontina.

Não Perca a Oportunidade

A queima de estoque da Tramontina é uma oportunidade única para adquirir produtos de qualidade por preços imperdíveis. Aproveite a variedade de opções disponíveis, desde talheres até panelas, e renove sua cozinha com utensílios duráveis e funcionais. Não deixe de visitar a loja T Factory Store, em Carlos Barbosa, entre os dias 19 e 21, e 26 e 28 de outubro, para aproveitar essa promoção exclusiva da Tramontina.

Lembre-se de que os produtos estão sujeitos à disponibilidade e que as ofertas são válidas apenas durante o período da queima de estoque. Aproveite essa oportunidade única e garanta utensílios de qualidade por preços que cabem no seu bolso. Não perca tempo, pois os descontos são limitados e a procura é sempre alta.