Adam Johnson morreu durante um jogo de hóquei no gelo no Reino Unido depois que sua garganta foi cortada durante o contato com Matt Petgravepatins, depois que este escorregou ao tentar bloquear um jogador durante o segundo período do Panteras de Nottingham e Sheffield Steelersmas quem é Petgrave?

Petgrave é um jogador de hóquei no gelo que já jogou em diversas ligas e continentes, iniciando sua carreira no Canadá com o Bramalea Blues na Liga Júnior de Hóquei de Ontário. Ele teve sua carreira estourada na Ontario Hockey League com o Niagara Ice Dogs onde atuou 67 vezes e marcou 25 pontos.

Ele iria jogar pelo Owen Sound Attack e generais de Oshawajá que mostrou boa forma ao registrar 37 pontos em 61 jogos para o primeiro e 50 pontos em 50 jogos para o último.

Ele então se mudou para os Estados Unidos para representar a Universidade de New Brunswick e continuou em boa forma, antes de retornar ao Canadá, onde jogou recentemente em 2018-19, marcando 40 pontos naquela temporada.

Mas então surgiram novos pastos quando ele trocou a América do Norte pela Europa, competindo na Tcheca e na Eslováquia antes de ingressar na Elite Ice Hockey League no Reino Unido, com o ladrões. Petgrave registraria 48 pontos em 54 jogos enquanto continuava a estrelar, antes do trágico acidente que matou Johnson.

O incidente continua sob investigação pela Polícia de South Yorkshire.

VÍDEO GRÁFICO – O ex-jogador da NHL Adam Johnson morreu após cortar acidentalmente a garganta com um skate

Sean Avery: Chute de Petgrave com objetivo de fazer contato

Antigo-NHL jogador, Sean Averysugeriu que Petgrave pretendia chutar Johnson mas não chegou a alegar que se tratava de uma tentativa de homicídio.

Avery jogou pelo Detroit Red Wings, Los Angeles Kings, New York Rangers e Dallas Stars como ponta-esquerda em uma carreira de 12 anos, depois de inicialmente não ter sido convocado.

“Essa é uma palavra muito perigosa para se usar”, Avery disse à Raposa. “Eu assisti, é terrível, é difícil de assistir.

“Esse garoto fez um movimento muito pouco ortodoxo? Eu acho que ele estava tentando fazer algum tipo de contato?

Avery acrescentou: ‘Acho que ele acordou e disse que vou matar alguém hoje? Não.”