Quem é Rebecca Loos, a modelo espanhola que afirmava ser amante de David Beckham?

Óm 4 de outubro, a Netflix lançou uma nova série documental que destaca a ascensão vertiginosa do ex-jogador de futebol inglês, David Beckham, por meio de imagens inéditas, denominadas ‘Beckham’. Esta produção remonta o seu início modesto à sua consagração no mundo do futebol a nível global. Personalidades como Victoria Beckham, Florentino Pérez, Roberto Carlos ou Ronaldo Nazário participar do projeto.

Mas uma das páginas mais comentadas de sua história é, sem dúvida, seu suposto romance com a modelo espanhola Rebecca Loos. Algo que no final não foi confirmado.

Quem foi Rebecca Loos?

Rebecca Loosmodelo, atriz e apresentadora espanhola que nasceu em Madrid em 1977, teria tido um relacionamento com o jogador de futebol Beckham em 2003, quando jogou pelo Real Madrid. Loos nasceu em Madrid, filho de pai holandês e mãe britânica. Ela estudou jornalismo e trabalhou como modelo e apresentadora antes de conhecer Beckham. Em 2003, foi contratada como assistente pessoal do Beckham família na Espanha.

Em 2004, Loos deu uma entrevista à revista alemã ‘In Touch’, na qual afirmou que estava tendo um caso com Beckham por vários meses.

A notícia causou um grande escândalo no mundo do entretenimento e colocou Beckhamo casamento com Vitória em perigo.

“Recebi um telefonema do News of the World dizendo que iriam me expor e Beckham. Meu coração parou de bater por um minuto”, Loos explicou.

Beckham negado Loos‘, mas o relacionamento do casal estava tenso. Loos foi demitida de seu emprego como assistente pessoal e se tornou uma figura polêmica. Loos atualmente mora na Noruega com o marido, Sven Christjar Skaiaae seus dois filhos.

Ela também tem um site no qual explica: “Se alguém tivesse me abordado há dez anos em Londres e me dito que um dia eu estaria morando em uma antiga casa de fazenda em uma pequena cidade nas montanhas norueguesas, casada e mãe de dois, eu teria começado a rir. Mas aqui estou. Longe de Londres e Madri, longe do glamour, da pompa e das câmeras que um dia foram minha vida. E mais feliz do que nunca. Essa é a coisa maravilhosa da vida : você nunca sabe o dia de amanhã”.