Quem foi Shani Louk, o ‘influenciador’ tatuador alemão assassinado pelo Hamas?

Ta organização separatista paramilitar palestina, Hamassurpreso Israel no início do sábado com um ataque surpresa vindo da Faixa de Gaza. Centenas de mortos e mais de mil feridos são o resultado dos mais de 2.000 mísseis lançados e do sequestro de civis, incluindo Shani Loukum cidadão alemão que participou num festival de música pela paz.

Shani Louk, o tatuador declarado morto após ser sequestrado pelo Hamas

A organização jihadista palestina divulgou um vídeo do sequestro, que mostrava a humilhação e a violência a que submeteram os civis sequestrados. Eles exibiram o corpo de Shani, um “influenciador” alemão, como um troféu da barbárie. Sua família a identificou pelas tatuagens e dreadlocks que caracterizavam a jovem de 30 anos.

Quem foi Shani Louk?

Shan, como ela também se autodenomina nas redes sociais, era uma alemã de 30 anos que se dedicava a diversas atividades de estilo de vida e moda. Por exemplo, ela era especialista na criação de ‘dreadlocks’, mas também era uma artista, dedicada ao desenho de tatuagens.

Em suas redes sociais é possível ver os desenhos no estilo ‘old school’ que ela fez em diversas ocasiões, mas que também teve muita influência do design do Oriente Médio e das culturas do mesmo território. Os negócios tinham acabado de chegar nas redes sociais e começaram a dar muito certo, pois os seguidores foram aumentando aos poucos.

Além disso, percebe-se que ela gostava muito de viajar. Embora ela residisse em Israel para trabalho, vê-se em suas redes que seus destinos mais recentes foram o República Tcheca e Gréciaentre outros.

O vídeo que mostra Shani sendo transportada como troféu de guerra gerou indignação em todo o mundo. A utilização do corpo de Shani para fins de propaganda destaca a brutalidade dos perpetradores e a falta de respeito pela dignidade humana.

A mãe da menina postou um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda para encontrar a filha. A família se apega à possibilidade de Shani não estar morta e de que no vídeo ela estava apenas inconsciente.

“Eles nos enviaram um vídeo no qual nossa filha podia ser vista claramente inconsciente no carro com os palestinos e eles dirigindo pela Faixa de Gaza. Peço que nos enviem qualquer ajuda ou qualquer notícia. Muito obrigada”, explica ela.

Há muitos jovens desaparecidos, que vieram ao festival pela paz. Soldados atacaram o sul de Israel com armas e foguetes e sequestraram dezenas deles, depois os exibiram em vídeos.