Quem mora SOZINHO pode se beneficiar com o CADÚNICO

Muitos brasileiros estão progressivamente se adaptando à vida solitária. Seja por imposição das circunstâncias ou por escolha pessoal, essa parcela da população tem ganhado destaque nos estudos de caráter social. Nesse contexto, surge o CadÚnico, uma ferramenta do Governo Federal destinada a auxiliar os cidadãos brasileiros que experimentam a realidade de viver sem companhia e necessitam de algum suporte.

O CadÚnico está associado a diversos programas sociais, incluindo o Bolsa Família e o Auxílio-Gás. Esses programas utilizam os dados registrados como base para conceder benefícios a cidadãos brasileiros que se encontram em condições de carência e extrema carência. Entretanto, quais são as vantagens do Cadastro Único para as pessoas que vivem isoladas no Brasil?

O que é o CadÚnico e seus benefícios?

Elaborado pelo Governo Federal com o propósito de aprimorar a qualidade de vida de famílias necessitadas, o CadÚnico também é empregado por estados e municípios para implementar políticas públicas eficazes. Ele reúne informações essenciais que orientam a distribuição de auxílios, como:

Bolsa Família;

Descontos na fatura de energia elétrica;

Vale-Gás;

Entre outros.

Famílias ou indivíduos que vivem de forma solitária têm a possibilidade de efetuar o seu cadastro. Mas, desde que a soma dos rendimentos de todos os integrantes da família, dividida pelo número de pessoas, corresponder a até metade do salário mínimo mensal, ou se o montante não ultrapassar três vezes o salário mínimo.

É relevante salientar que mesmo pessoas em situação de rua, sejam sozinhas ou acompanhadas por suas famílias, têm a chance de se cadastrar. Além disso, mesmo quando não se encaixam nessas condições, indivíduos que necessitam de serviços que demandam o cadastro podem fazê-lo.

Como se cadastrar?



Para realizar o cadastro no Cadastro Único, é necessário fornecer informações que abrangem aspectos da:

Residência;

Identificação de cada membro da família;

Níveis de escolaridade;

Situação de emprego e renda;

Juntamente com outros detalhes relevantes.

A inscrição pode ser efetuada nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou nos postos de atendimento do CadÚnico e do Bolsa Família disponíveis na cidade onde o interessado reside. Os profissionais que atuam nestes locais estão capacitados para orientar sobre o processo de entrevista necessária para inclusão no sistema.

É importante ressaltar que, para se cadastrar no CadÚnico e acessar os programas sociais vinculados a ele, o indivíduo deve estar em situação regular no país. Assim, será preciso apresentar a documentação necessária para comprovar as informações fornecidas.

Famílias unipessoais são alvos de pente-fino no CadÚnico

Desde o início deste ano, o governo tem realizado uma análise minuciosa dos dados presentes no CadÚnico com uma ênfase especial nas famílias compostas por apenas um membro. Como resultado dessa análise, mais de 950 mil concessões de benefícios para indivíduos que afirmavam viver sozinhos foram suspensas na lista de beneficiários do Bolsa Família.

Essas medidas têm como objetivo assegurar a transparência e eficácia do programa, garantindo que os recursos sejam direcionados para as famílias que realmente necessitam. Dessa forma, evitam-se possíveis fraudes e assegura-se uma distribuição justa dos benefícios.

Solicitou um benefício e foi negado? Entenda o que fazer

O responsável tem a oportunidade de verificar o status do benefício por meio do aplicativo do Bolsa Família ou pelo extrato bancário. Se ocorrer algum problema e a quantia não for disponibilizada durante o saque, o beneficiário deve primeiro verificar se cumpriu todas as obrigações do programa e se o seu cadastro está atualizado.

Somente após essa verificação, é aconselhável que entre em contato com o centro de atendimento onde fez a inscrição para abordar a questão. Para assegurar a continuidade da elegibilidade, é fundamental que as informações de cadastro estejam precisas e sejam atualizadas a cada intervalo de, no máximo, 24 meses.