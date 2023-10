Possivelmente, você já deve ter se questionado se quem mora sozinho pode ter Cadastro Único. Afinal de contas, temos visto tantas notícias sobre as famílias unipessoais sendo “cortadas” de programas como o Bolsa Família, que muitos boatos podem começar a surgir.

De antemão, já dizemos a você que o cadastro pode ser feito sim, desde que as regras sejam atendidas pelo indivíduo. Para que você possa entender esses aspectos com mais detalhes, acompanhe este texto e tire as suas dúvidas!

Quem mora sozinho pode ter Cadastro Único?

Sim, quem mora sozinho pode ter Cadastro Único sem problema algum. Isso porque, quem mora sozinho também é considerado uma família. Por mais que seja uma família unipessoal, ou seja, de uma pessoa, ainda é uma família. E como os cadastros feitos no CadÚnico têm como função mapear a situação das famílias brasileiras, automaticamente quem mora sozinho pode, sim, fazer esse cadastro.

Inclusive, até mesmo moradores de rua podem fazer o seu cadastro no CadÚnico. O foco, desse tipo de cadastro, é mapear a situação socioeconômica dos brasileiros com baixa renda, por isso, não existe uma regra de “quantidade de pessoas” por cadastro.

Entretanto, é importante estar dentro das regras estabelecidas para esse tipo de cadastro. Inclusive, para receber os benefícios sociais do Governo, que estão relacionados a esse cadastro, também é necessário atender aos requisitos.

Por exemplo, para que uma pessoa, que mora sozinha, possa receber o pagamento do Bolsa Família, é necessário que a sua renda per capita não seja maior do que R$ 218 mensais. Se ela recebe abaixo disso, além de poder se inscrever no Cadastro Único, ela ainda estará incluída no Bolsa Família – desde que haja vaga na cidade onde você mora.

Sendo assim, fica evidente que a característica de ser uma família unipessoal não é um impasse para receber o seu benefício mensalmente. Porém, é válido estar atento a todas as regras dos programas sociais, pois eles valem tanto para famílias com mais pessoas quanto para aquelas que são compostas por uma pessoa só.



Como fazer o Cadastro no CadÚnico?

Como vimos, quem mora sozinho pode ter Cadastro Único, desde que esteja dentro das regras para participar dos programas sociais do Governo Federal. Para fazer esse cadastro, não existe muito segredo. Na realidade, é algo bem simples.

Primeiro, você deve procurar um posto de atendimento do CadÚnico na sua região. Normalmente, esse posto de atendimento é no CRAS mais próximo de sua casa. Lá, você poderá comunicar o seu interesse em se incluir como uma família unipessoal no cadastro do CadÚnico.

Feito isso, o atendente irá solicitar alguns documentos pessoais seus, como comprovante de renda, residência, RG e CPF. Além disso, você deverá assinar um termo que declara que mora sozinho. Lembrando que esse termo é um documento de responsabilidade, ou seja, se você mentir e dizer que mora sozinho, quando isso é uma inverdade, poderá haver consequências judiciais mais tarde. Fique atento a isso.

Depois desses passos concluídos, o seu cadastro terá sido efetuado de uma forma simples, mesmo você morando sozinho. 😉