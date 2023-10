Uma dúvida muito comum, com relação aos benefícios sociais do Governo, é se quem não tem filho tem direito ao Bolsa Família. Afinal, existe alguma regra que impeça uma pessoa sem filhos de receber o valor mensal? Apenas famílias com crianças e adolescentes têm direito?

Para esclarecer essas dúvidas e ajudar você a entender melhor esse assunto, reunimos informações importantes neste conteúdo. Acompanhe e saiba mais!

Afinal, quem não tem filho tem direito ao Bolsa Família?

Quem não tem filho tem direito ao Bolsa Família sim, desde que, claro, a família atenda aos requisitos e regras do programa.

Isso porque, embora muitas pessoas ainda pensem que o Bolsa Família foca apenas em famílias com filhos, a verdade é que o programa social abrange famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Dito de outra forma, o programa tem o objetivo de atender famílias que vivem em situações de vulnerabilidade e até mesmo miséria, com o intuito de ajudá-las a restabelecer o equilíbrio financeiro familiar, visando qualidade de vida e desenvolvimento social.

Por conta disso, não faz sentido algum acreditar que quem não tem filho não pode receber o Bolsa Família. Todas as famílias que se enquadram nas regras do programa Bolsa Família, com filhos ou não, podem receber os valores mensais.

A confusão de que famílias sem filhos não podem receber pode estar associada aos chamados pagamentos extras.



Isso porque, dentro do programa Bolsa Família, existem alguns pagamentos extras que são feitos às famílias com crianças pequenas e adolescentes.

No caso de famílias com crianças de até 6 anos, há o pagamento extra mensal de R$ 150. Já famílias com pessoas entre 7 e 18 anos podem receber um pagamento extra de R$ 50 por adolescente ou criança.

Esses pagamentos extras podem fazer com que muitas pessoas acreditem que apenas famílias com filhos estão aptas a receber dentro do programa, mas não é bem assim. Quem não tem filho tem direito ao Bolsa Família sim.

Porém, é importante ficar atento aos requisitos e principalmente ao mais importante: com relação à renda per capita.

Quais as regras do programa Bolsa Família?

Como vimos, quem não tem filho tem direito ao Bolsa Família, porém, para que o recebimento realmente aconteça, a família precisa atender aos requisitos do programa.

Basicamente, a regra principal diz respeito à renda familiar. Se a sua família possui uma renda familiar per capita de até R$ 218, ela estará apta a receber o benefício.

Para saber se essa é a renda per capita da sua família, basta fazer o cálculo abaixo:

Some todas as fontes de renda da sua família, incluindo rendas informais; Divida o valor total pelo número de pessoas que vivem em sua casa, incluindo quem não tem fonte de renda no momento; O resultado é a sua renda per capita. Se for menor que R$ 218, sua família está apta.

Lembrando que é necessário fazer o cadastro no CadÚnico, levando os documentos de toda a sua família, a fim de receber.

Embora quem não tem filho tem direito ao Bolsa Família, é importante aguardar a validação das suas informações apresentadas no CRAS no momento do cadastro. Apenas depois disso é que, de fato, a sua família poderá receber o valor mensal.