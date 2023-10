Quem pode se inscrever ao cargo de tecnologista?

O edital do concurso INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) está na praça e oferta ao todo 93 vagas para o cargo de tecnologista.

Sobre o concurso INPE

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) acaba de abrir as portas para um emocionante concurso público, trazendo 93 vagas para os cargos de pesquisador e tecnologista. Se você sempre sonhou em trabalhar na vanguarda da pesquisa espacial, essa é a sua chance!

A empresa de renome, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), é a responsável por organizar esse concurso que promete alavancar a sua carreira. As inscrições estão abertas a partir de 31 de outubro e se encerram em 4 de dezembro. Marque bem as datas, pois essa é a sua grande oportunidade.

Aqui está a parte realmente emocionante: os salários do concurso INPE podem chegar a incríveis R$ 16.134,86! Imagine ter a oportunidade de fazer o que ama e ser bem remunerado por isso.

Para dar um gostinho do que está por vir, as provas estão marcadas para os dias 26 de maio, para a posição de Tecnologista, e 2 de junho de 2024, para o cargo de Pesquisador. São datas que vão marcar o início de uma jornada empolgante no mundo da pesquisa espacial.

Requisitos para Tecnologistas concurso INPE

Tecnologista Júnior Padrão I (TG01, TG02, TG03, TG04): Graduação em Engenharia Mecânica, Elétrica, Eletrônica ou áreas afins.

Graduação em Engenharia Mecânica, Elétrica, Eletrônica ou áreas afins. Tecnologista Júnior Padrão I (TG05, TG07): Graduação em Engenharia Mecânica, Industrial Mecânica, Mecatrônica ou áreas afins.

Graduação em Engenharia Mecânica, Industrial Mecânica, Mecatrônica ou áreas afins. Tecnologista Júnior Padrão I (TG06): Graduação em Engenharia Elétrica, Eletrônica ou de Telecomunicações ou áreas afins.



Agora, a pergunta que não quer calar: quanto você pode ganhar como Tecnologista INPE? Aqui estão as faixas salariais para os Tecnologistas, e elas vão te deixar animado:

Tecnologista Júnior I:

R$ 7.025,48 (vencimento básico + GDACT);

R$ 8.018 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT Aperfeiçoamento ou Especialização);

R$ 8.958,61 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT mestrado);

R$ 11.186,69 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT doutorado).

Tecnologista Pleno I:

R$ 7.887,57 (vencimento básico + GDACT);

R$ 9.018,95 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT Aperfeiçoamento ou Especialização);

R$ 10.091,16 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT mestrado);

R$ 12.634,13 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT doutorado).

Não perca essa oportunidade única de se tornar parte da equipe INPE e fazer história no campo da pesquisa espacial.

O que faz um tecnologista

Um tecnologista é um profissional que atua na aplicação prática da tecnologia em diversos campos. Eles trabalham para resolver problemas e desenvolver soluções usando conhecimentos técnicos e científicos. Isso envolve atividades como pesquisa, desenvolvimento, análise de dados e experimentação. Os tecnologistas frequentemente testam e mantêm equipamentos, resolvem problemas técnicos, atuam como consultores e lideram projetos para criar produtos ou sistemas tecnológicos. Além disso, eles documentam seus trabalhos e colaboram em diversas indústrias, contribuindo para avanços tecnológicos que beneficiam a sociedade de várias maneiras. Em resumo, são profissionais que fazem a ponte entre a teoria e a prática, aplicando a tecnologia para melhorar a vida das pessoas e a eficiência das organizações. Mais detalhes sobre as funções: Pesquisa e Desenvolvimento: Muitos tecnologistas estão envolvidos em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Eles exploram novas ideias e conceitos, trabalhando para criar tecnologias inovadoras e avançadas que possam melhorar a sociedade ou a eficiência das empresas.

Análise de Dados Avançada: Tecnologistas frequentemente lidam com grandes volumes de dados. Eles coletam, processam e analisam esses dados para obter insights valiosos. Essa análise é essencial para tomar decisões informadas em seus campos de atuação.

Testes e Experimentos: Realizar testes e experimentos é uma parte crítica do trabalho de um tecnologista. Eles garantem que as tecnologias ou produtos funcionem corretamente e atendam aos padrões de qualidade e segurança.

Solução de Problemas Técnicos: Tecnologistas são chamados quando surgem problemas técnicos. Eles têm a expertise necessária para diagnosticar e resolver problemas em sistemas, equipamentos ou processos.

Manutenção de Equipamentos e Sistemas: Muitos tecnologistas são responsáveis pela manutenção e operação de equipamentos e sistemas complexos. Isso envolve garantir que tudo funcione sem problemas e realizar reparos quando necessário.

Consultoria Técnica: Eles podem atuar como consultores técnicos, fornecendo orientações e soluções a empresas ou organizações que precisam de expertise em tecnologia. Essa consultoria pode abranger desde a implementação de sistemas até a otimização de processos.