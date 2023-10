Quem recebe Bolsa Família vai receber Auxílio Gás em outubro? Confira o NOVO CALENDÁRIO

O Auxílio Gás é um benefício criado pelo Governo Federal para ajudar as famílias na compra do botijão de gás de 13 kg, que é usado na maioria dos lares brasileiros. O valor do benefício é calculado com base na média nacional do preço do gás, pesquisada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo).

O benefício é pago a cada dois meses, ou seja, seis vezes por ano. O último pagamento foi em agosto e o próximo será em outubro. O benefício é depositado na conta poupança social digital da Caixa, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem recebe Bolsa Família vai receber o Auxílio Gás em outubro?

Essa é uma pergunta que muitas famílias de baixa renda estão fazendo, já que o preço do gás de cozinha tem subido muito nos últimos meses. O calendário de pagamentos do Auxílio Gás segue o mesmo calendário do Bolsa Família. No entanto, nem todos que recebem um dos benefícios terá direito ao outro.

Atualmente, o Bolsa Família atende mais de 20 milhões de famílias brasileiras. Por outro lado, o Auxílio Gás ainda possui limitações. O último pagamento fez o repasse para cerca de 5 milhões de inscritos apenas. Isso acontece porque o orçamento do benefício ainda é baixo se comparado ao Bolsa Família.

Para ter direito ao Auxílio Gás, é preciso se inscrever no CadÚnico e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Além disso, as famílias que têm pessoas que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) também podem receber o Auxílio Gás.

Nesse sentido, o Governo Federal determinou uma lista de prioridades para definir quem terá direito a ingressar primeiro no programa. Confira:

Pessoas que estejam com o CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal) atualizado nos últimos 2 anos; Menor renda per capita (por pessoa); Maior quantidade de membros da família; Beneficiários do Bolsa Família.

Qual o valor do Auxílio Gás em outubro?



O governo ainda não divulgou oficialmente o valor do Auxílio Gás em outubro, mas estima-se que seja entre R$ 100 e R$ 110, considerando a média nacional do preço do gás dos últimos meses. Esse valor pode variar um pouco de acordo com a região do país.

O repasse do Auxílio Gás em outubro seguirá o mesmo calendário do Bolsa Família, que libera o pagamento seguindo o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Assim, confira todas as datas:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Como fazer o saque do benefício?

Para sacar o Auxílio Gás, é preciso instalar o aplicativo Caixa Tem no celular. Por meio dele, é possível consultar o saldo, fazer transferências por PIX, pagar boletos e ter acesso a diversos serviços bancários da Caixa.

No entanto, o app também permite gerar um código para fazer o saque do benefício nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica sem o cartão. Assim, confira o passo a passo para emitir o código e sacar o pagamento por meio dessa opção:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo Caixa Tem e clique na opção “Saque sem cartão” ;

; Depois, clique em “Gerar código”;

Na sequência, digite a senha do Caixa Tem e anote o código que aparecerá na tela;

Por fim, basta ir até uma agência da Caixa e, no caixa eletrônico, escolher a opção “saque sem cartão” e seguir as orientações da tela. Também é possível fazer o saque sem cartão do Auxílio Gás em uma casa lotérica, informando o código ao atendente para receber o dinheiro.