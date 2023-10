quem recebe novo adicional de R$ 50 nesta quinta, 26

O governo federal segue nesta semana com mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família. Nesta quinta-feira (26), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 7. Conforme informações da Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã.

Oficialmente o Bolsa Família teve os seus pagamentos retomados no último dia 18 e a expectativa é de que as liberações sigam até o próximo dia 31 de outubro. Assim como nos meses anteriores, para saber o dia exato do seu recebimento, é necessário se basear no final do seu NIS, numeração concedida aos cidadãos que fazem parte do Cadúnico do governo federal.

Abaixo, você pode conferir o calendário atualizado:

Usuários com NIS final 1: 18 de outubro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de outubro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de setembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de outubro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de outubro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de outubro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de outubro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de outubro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de outubro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de outubro (terça-feira).

Quem recebe o novo adicional do Bolsa Família hoje?

Mas há uma novidade neste mês de outubro. De acordo o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a partir de agora haverá também um outro adicional para os usuários. Trata-se de um saldo extra no valor de R$ 50 pago para as mães de bebês que tenham até seis meses de idade.

Segundo informações do governo, o adicional em questão está sendo chamado de Benefício Variável Familiar Nutriz. Para garantir estes pagamentos extras, o Ministério destinou R$ 14 milhões a pouco mais de 287 mil mães no decorrer deste mês. A pasta informa que este é o último adicional a entrar no grupo de bônus do Bolsa Família.

O novo adicional de R$ 50 vai ser concedido por cada criança de até seis meses de idade. É impossível que uma mesma mãe tenha dois filhos menores de seis meses de idade. Mas imagine que uma mesma família conta com duas mulheres, e cada uma delas conta com um filho nesta faixa etária. Neste caso, o governo vai pagar dois adicionais de R$ 50.



O adicional de R$ 50 para mães de filhos de menos de sete meses, se junta a outros bônus que já estão sendo pagos desde o primeiro semestre. São eles:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.

Com a chegada do novo adicional, o valor médio dos pagamentos do Bolsa Família foi elevado para R$ 688,97, um dos maiores desde que os repasses foram reiniciados neste ano de 2023.

E as pessoas que moram sozinhas?

Não há nenhuma indicação de que o governo federal vai cortar todas as famílias unipessoais, ou seja, as pessoas que moram sozinhas, do Bolsa Família. Mesmo porque não há, em um primeiro momento, nada de errado em morar sozinho e precisar de ajuda financeira. Como dito, pessoas que residem sozinhas também precisam comer.

O foco do governo está em investigar sobretudo os cidadãos que se declararam como unipessoais no segundo semestre do ano passado. Para estas pessoas, mesmo em caso de bloqueios, ainda haverá uma chance de retomar os pagamentos, caso ele consiga comprovar que realmente mora sozinho.