Será que quem recebe um salário mínimo tem direito ao Bolsa Família? A resposta pode variar de acordo com um ponto importante: a configuração familiar dessa pessoa.

Isso porque, o programa Bolsa Família se baseia, essencialmente, na renda familiar per capita, ou seja, na renda por pessoa dentro de uma família.

Se a família recebe um valor abaixo do máximo estipulado pelo programa, ela está elegível ao programa. Agora, se a família recebe um valor acima desse limite, ela não está elegível.

Ao longo deste texto, vamos esclarecer essas regras para que você possa entender melhor esse assunto. Continue lendo.

Quem recebe um salário mínimo tem direito ao Bolsa Família?

De maneira geral, podemos dizer que, sim, quem recebe um salário mínimo tem direito ao Bolsa Família, com ressalvas. No entanto, é importante que essa pessoa esteja dentro das regras do programa.

A regra principal está relacionada à renda por pessoa. Se nesse caso, o titular que recebe um salário mínimo possui uma renda per capita de, no máximo, R$ 218 por mês, sim, ele poderá receber o Bolsa Família.

Porém, como saber a renda per capita da minha família? A conta, na realidade, é bem simples. Veja só:

Primeiro, é preciso somar todas as fontes de renda das pessoas que vivem com você, independentemente do valor; Depois de somar, é necessário dividir esse valor pelo número de membros que vivem no mesmo lar, sem deixar de considerar nenhuma pessoa que vive na mesma casa; Por fim, você obterá o valor da renda per capita da sua família. Se esse valor for abaixo de R$ 218, significa que a sua família está apta para receber o Bolsa Família.



Você também pode gostar:

Agora, se você é uma família unipessoal e recebe um salário mínimo, não poderá receber o benefício do Bolsa Família. Isso porque, nesse caso, a sua renda per capita seria exatamente o valor total que você recebe.

Em contrapartida, se na sua casa somente você trabalha e recebe um salário mínimo, mas há mais 6 pessoas vivendo com você, a conta da renda per capita estará de acordo com as regras do programa Bolsa Família.

Nesse caso, o segredo está em descobrir a sua renda per capita. Isso quer dizer que até pessoas que recebem mais de um salário mínimo, mas que tenham uma renda per capita de até R$ 218, estarão aptas ao programa.

Procure o CRAS para tirar dúvidas e/ou fazer o seu cadastro

Se você fez as contas e percebeu que pode receber o Bolsa Família, mesmo sendo alguém que recebe um salário mínimo, é importante buscar auxílio no CRAS mais próximo de você.

Pois, como vimos, quem recebe um salário mínimo tem direito ao Bolsa Família, mas é preciso apresentar os documentos necessários e estar dentro dos requisitos do programa para que o pagamento realmente aconteça.

Lembre-se, ainda, de levar documentos não apenas seus, mas também de todos os membros da sua família, que vivem no mesmo lar que você.

Assim, caso sua família atenda aos requisitos, você poderá receber o Bolsa Família, mesmo recebendo um salário mínimo todos os meses.